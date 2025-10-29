為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台灣鄉民留言刪到手軟！ 國台辦睜眼說瞎話：認真對待每則臉書留言

    2025/10/29 11:40 記者鍾麗華／台北報導
    中國國台辦國台辦發言人朱鳳蓮22日宣布，在臉書開設了「國務院台辦發言人帳號」，並於10月21日首發內容。（圖擷取自臉書）

    中國國台辦上週以「國務院台辦發言人」名義進駐臉書，企圖直接對台灣網友進行統戰，結果踢到大鐵板，連日來大量鄉民灌爆留言區，國台辦官方刪留言刪到手軟。不過，國台辦今天卻表示，該臉書帳號收到許多台灣網友留言「祝福與支持」，並強調「我們認真對待每則留言」。

    「國務院台辦發言人」臉書上線後，湧入大量惡搞留言與迷因，有人貼出「習近平維尼照」諷刺統戰宣傳，也有人狂問「于朦朧死因查到了嗎」、「六四到底多少人死了」等禁忌問題，更有網友嘲諷：「太快來不及刪留言嗎？」「歡迎來到自由世界」。我陸委會副主委兼發言人梁文傑日前則調侃，想要在台灣開臉書、社群帳號，就要面對這樣的「挑戰」。

    中國國台辦發言人彭慶恩今天在例行記者會上表示，「國務院台辦發言人」臉書帳號開通後，收到許多島內（指台灣）網友留言祝福與支持，還有網友留言希望協助尋中國親人。

    彭慶恩稱，這反映出台灣同胞對兩岸關係發展關切，對獲取正確資訊的需求，以及渴望增進同胞情誼的心聲。「我們認真對待每則留言，將繼續用好這一新的溝通平台，多為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。」

    彭慶恩說，民進黨當局對此如臨大敵，威脅恐嚇，嚴重侵害台灣同胞的基本權利，充分暴露其標榜「言論自由」的虛偽本質；「台獨」是歷史逆流，是兩岸禍害；「希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，我們嚴格依法保護舉報人的信息和合法權益」。

