    首頁 > 政治

    重慶公安局立案查沈伯洋 吳思瑤：韓國瑜不吭聲？黃國昌不咆哮？

    2025/10/29 13:14 即時新聞／綜合報導
    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    中國意圖形塑對台「長臂管轄」恫嚇台灣動作頻頻，重慶公安局聲稱「立案調查」民進黨立委沈伯洋後，引發立法院高度關切。對此民進黨立委吳思瑤表示，沈伯洋被中共公安立案調查刑事咎責，台灣國會議員被中國跨境脅迫，前所未聞茲事體大。韓國瑜不吭聲？黃國昌不咆哮？

    吳思瑤在臉書PO文表示，她想請問韓院長，身為台灣國會議長，中國把手伸進台灣國會對付台灣立委，理由及手段都不正當，嚴重傷害台灣國會地位與尊嚴，基於保護113位立委安全及權益，韓院長必須發聲！譴責！反制！也想請問在野黨領袖，面對中國任羅織罪名跨境管轄，挑戰台灣主權及法治，No One is Outsider ！總有一天輪到你！在野黨不應置身事外。

    吳思瑤指出，她更要批評國民黨準副主席蕭旭岑，還未上任就趕往北京領旨，時機點未免太巧合！蕭旭岑與宋濤會面附和中國「促統」「反獨」主張，是不是配合中國操作沈伯洋「懲獨」事件的劇本演出？

    吳思瑤續指，蕭旭岑說「國共兩黨、兩岸關係都進入嶄新階段」，難道就是合理化中共長臂管轄、犧牲台灣主權的「弱台新階段」？我也要請教最愛把司法正義掛嘴邊的黃國昌主席，只會對內鬥臭台灣司法，卻無視於中國正在侵蝕台灣的司法權限，中國對沈伯洋啟動可能的「缺席審判」「全球通緝」，黃國昌怎麼不咆哮、乖得很？

    吳思瑤直言，「雖然不同黨，但我們是同一國！」賴總統如是說，但這對藍白而言，比登天還難？

