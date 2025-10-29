川習會前夕台灣應注意什麼 沈榮欽分析：川普對台態度已有改變

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（美聯社）

美國總統川普訪日出席亞太經合會（APEC）峰會，依行程規劃預計明（30）日與中國國家主席習近平會面。對此，加拿大約克大學教授沈榮欽分析川習會前夕，台灣應該注意什麼。

沈榮欽在臉書PO文表示，美中可望在「軟議題」上取得協議，包括芬太尼管制、抖音所有權和稀土出口，但是在「硬議題」上會繼續僵持，包括台灣、俄烏戰爭和關稅戰，習近平可能認為這是他在國際上表現出與美國平起平坐的機會，在中國經濟下滑之際，川習會對其聲望有益，所以預計在硬議題上不會讓步，就台灣議題而言，首先要注意的是，川普2.0和1.0對於台灣的態度已經有所改變。在川普1.0中，由於國務卿龐皮歐的影響，川普政府對於中國持強硬立場，美國雖然並不鼓勵台灣獨立，但是反對中國進逼台灣，當時蔡英文的溫和形象，讓美國相信台灣不會躁進。

沈榮欽指出，川普其實並不喜歡他在1.0時期的表現，他本人對於中國的態度比外界想像的溫和。例如武漢肺炎發生之初，龐皮歐一開始就表示病毒源自中國，後來中國才將其嫁禍給美國軍人的陰謀論。川普起初並不支持龐皮歐的說法，但是隨著美國疫情情勢惡化，川普發現在政治上有利，才開始高調批評病毒源自中國。

川普後來認為他在1.0時期受到建制派太多掣肘，讓他無法遂行施政，選舉還輸給拜登，雖然川普製造了「選舉被偷」的陰謀論，但是他覺得得票不佳與其施政不順有關，而究其原因正是因為建制派不夠忠誠，所以沒能剷除政治上的敵人。

沈榮欽續指，拜登政府時期，幾個重大事件影響美中關係，連帶影響對台灣的態度，像是中國間諜氣球或是裴洛西訪台等等，川普2.0時期用人則將忠誠放在第一，有了對他個人的忠誠，再來談能力。國務卿盧比歐和龐皮歐一樣，都對台灣十分友善，但是他面對的川普2.0政府已經大不相同。龐皮歐面對的川普1.0政府，對中鷹派是多數，官僚體系對於川普權力的影響較大。但是盧比歐面對的川普2.0政府，他的立場在內閣已經不是主流意見，從川普總統到內閣閣員，對台灣都是有限度的支持，甚至在關稅與半導體議題中，屢屢對台灣發表強硬言論。加上賴清德雖然未直接表明台獨立場，但是其立場顯得比蔡英文強硬且缺乏彈性，也讓台灣容易動輒得咎。

沈榮欽直言，中國戰機日前在台海演習不過是在川習會前增加談判籌碼，這種做法很容易被一眼看穿，難以影響美國，習近平希望利用川普的交易性格，讓川普一改美國傳統的「不支持台獨」，變為「反對台獨」。但是習近平能夠交換的籌碼不過是芬太尼、抖音和稀土，在其他議題上，一個被孤立且依賴中國的俄羅斯對中國有利、關稅戰過度讓步會被視為軟弱，因此不太可能讓川普表示反對台獨。加上盧比歐日前公開發言不會在貿易協議上犧牲台灣，習近平的想望大概注定落空。

