台中疫調狂被打臉 吳靜怡：市政府不是盧媽媽補習班好嗎！

吳靜怡表示，盧秀燕打鼓，打著打著，非洲豬瘟採檢居然落拍！（本報合成，擷取自台中爵士音樂節YT）

台中成非洲豬瘟破口，但市府疫調說法卻一變再變，連獸醫師人數都再度「刷新」，出現第4名獸醫師。對此，媒體人吳靜怡表示，盧媽媽力拼購物節，全台灣媽媽排骨買不到半截；盧秀燕打鼓，打著打著，非洲豬瘟採檢居然落拍！

吳靜怡在臉書PO文表示，盧媽媽力拼購物節，全台灣媽媽排骨買不到半截；盧秀燕打鼓，打著打著，非洲豬瘟採檢居然落拍，從最新疫調資料來看，梧棲的非洲豬瘟案場從9月開始就出現累積4頭死亡，而至10月5日累積共達9隻，已經達到了養豬場300隻規模的3%，直至10月11日從台中市政府資料中看到有20隻死亡（6.67%），而且養豬場有跟台中市政府聯繫但沒有看到任何積極行政作為，一直到10月14日50隻死亡（16.67%），台中市政府還是沒有執行採檢，現在全台灣多數的豬攤都只好休市，妳盧媽媽上禮拜週末還在力拼台中購物節，我吳媽媽這禮拜連排骨都買不到半截。

吳靜怡直言，今天盧秀燕說要獎勵市府的同仁，聽起來真的超級諷刺，難道昨天才開始研讀非洲豬瘟防疫手冊的台中市政府就好棒棒，全台戒備疑似非洲豬瘟染役到確認陽性已經幾天了，你們昨天才臨時抱佛腳？市政府不是盧媽媽補習班好嗎？

