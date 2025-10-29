不顧花蓮光復災區去哪了？ 徐榛蔚一早現身松山慈祐宮

今（29）日徐榛蔚一早現身松山慈祐宮參加媽祖飛昇三獻大典，她頻頻感謝各界對花蓮災區物資的捐贈與捐款。（記者孫唯容攝）

花蓮發生馬太鞍堰塞湖潰壩悲劇，國民黨立委傅崐萁27日舉辦「災區重建座談會」，僅邀縣府、地方鄉民代表，把大批災民擋在門口，議長張峻氣炸闖進會場怒踢傅崐萁桌子，不少民眾納悶縣長徐榛蔚去哪了？今（29）日徐榛蔚一早現身松山慈祐宮參加媽祖飛昇三獻大典，她頻頻感謝各界對花蓮災區物資的捐贈與捐款，她認為「這就是媽祖的護念，讓他們可以做事勇往直前，不畏外界的任何批評、打壓，全力以赴，讓災區趕快復原生活、重建。」因此特別搭上午5點50分的火車到台北感謝各界。

花蓮縣長徐榛蔚表示，媽祖慈悲護台灣，祈願媽祖的威德神力，讓整個台灣都能夠安定，她自己深深有感，剛剛董事長跟他說，慈祐宮真的太小了，每次辦活動人都走不動，進不來，沒辦法全部進來，她跟董事長說山不在高有仙則靈，水不在深有龍則靈，廟堂不在大，是大家共同的護念在媽祖慈悲的信仰下，能夠讓慈祐宮、各宮廟都能夠有大家的護持，可以繁榮昌盛。

徐榛蔚說，媽祖的信徒在四大洋、五大洲，遍佈媽祖慈悲的事蹟，她也深深感謝媽祖，第一個感謝是去年的0403大地震，慈祐宮第一時間捐助花蓮趕快恢復，第二個是今年923的馬太鞍堰塞湖潰壩，第5天慈祐宮的陳玉峰董事長來到光復鄉，給他們很大的精神鼓勵，當然也捐助800台電冰箱，以及其他董事與陳董事長再加贈200台，總共1000台的冰箱，以及1250萬元的捐款。

徐榛蔚表示，感謝台北市在第一時間，無論是特搜、警消的進駐，還有重型機械也在第2天、第3天陸續進駐花蓮光復災區，北市民政局也提撥經費到光復鄉給予家戶協助，她認為這就是媽祖的護念，讓他們可以做事勇往直前，不畏外界的任何批評、打壓，全力以赴，讓災區趕快復原生活、重建。

徐榛蔚感謝國民黨黨團，她說不論是傅崐萁、羅智強還有王鴻薇委員，提出馬太鞍堰塞湖重建條例的提案，也是對台灣第一例堰塞湖潰壩，能夠成為重建條例，能夠有一個真正幫助光復鄉趕快專款專用，災後重建復原，以及各行各業、交通都可以讓重建基金可以趕快幫光復鄉拉一把，再次感謝中央、立院，或是全國所有的人、所有的超人都到花蓮，所以今天她特別坐上午5點50分的火車來到台北，就是來感謝全國的國人，感謝慈祐宮多年來對於社會的救助。

最後徐榛蔚也說，「媽祖的慈悲感動十方，來自於十方的財，來自於十方的溫暖，就推向十方，讓這個社會更安定、國家更安定，這是在實踐佈施很重要的心念，正心正念，讓台灣團結，感謝大家，媽祖慈悲。」

徐榛蔚頒發感謝狀給慈祐宮董事長陳玉峰。（記者孫唯容攝）

