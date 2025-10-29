沈伯洋遭中共偵辦是國會的事！ 綠籲藍白共同行動反制

立法院民進黨團今舉行「譴責中共 對台威嚇變本加厲 鎖定公民跨境鎮壓」記者會。（記者廖振輝攝）

中國國台辦去年10月將民進黨立委沈伯洋納入「台獨頑固分子」清單，重慶市公安局昨發布警情通報，宣布對沈立案偵查，指控他發起、建立「黑熊學院」涉犯分裂國家罪。對此，立法院民進黨團今舉行記者會，痛批中共意圖威嚇造成寒蟬效應，並強調台灣人的言論不用北京批准、人權也不容跨境侵犯，同時正告藍白立委這是國會整體的事，若認為「現在事不關己，下一個就是你！」

民進黨團今舉行「譴責中共 對台威嚇變本加厲 鎖定公民跨境鎮壓」記者會。黨團幹事長鍾佳濱表示，中共做法意圖威嚇造成寒蟬效應，針對特定公民或團體，要符合中共國家立場，其「懲獨22條」被認為是中共進行武統前奏，先透過司法威嚇讓人心生恐懼，和對香港的做法如出一轍。

請繼續往下閱讀...

鍾佳濱指出，中共此舉好比屏東刑警要去偵辦台東嫌犯一樣，把它當作是國內地方警力對於另一個省份的偵辦調查，意圖讓人憤怒，也很可笑，台灣自始至終都不在中共管轄範圍內，2300萬人都非其司法管轄範圍。

民進黨團書記長陳培瑜強調，中國這樣的行為並非首次，過去幾年在其他海外國家也都發現有中國痕跡，包括2022年在美國曼哈頓設有秘密警察局，打著協助海外中國人辦理駕照等事務，實則監控海外華人。另，香港銅鑼灣書店前股東桂民海，他是瑞典人，卻被中國抓走10年，相關法律令人難以信服。

陳培瑜表示，若沈伯洋赴海外進行任何國會外交時，有沒有可能在國外當地發生桂民海這樣的事件，當場被抓走，「我們完全沒有辦法想像，也不想想像。」

民進黨團副幹事長范雲指出，中共針對沈伯洋和黑熊學院，其目的就是要讓人噤聲，造成自我審查的寒蟬效應，這是個人層次上；而在社會層次上，則是系統性的沈默，會壓縮公民社會的空間，其目的當然是維持政權。除桂民海事件，我國副總統蕭美琴在捷克座車遭攻擊，也被公認是中共跨境鎮壓的例子。

范雲也呼籲國會跨黨派一起行動反制，因為「現在不行動，下一次可能就是你」，這不只是保護所有從事公職的人，更是保護台灣每一位公民。

民進黨團副書記長林月琴說，嚴正譴責中共把手伸進台灣，不僅侵犯我國主權，更是嚴重踐踏人權的行為。她也提及台灣NGO工作者李明哲與八旗文化總編輯富察的案例，直言中共立案偵查沈伯洋並非辦案，而是赤裸裸的政治恐嚇，「北京把台灣主權與台灣人的言論自由，當成內政在審查，試圖讓我們自我噤聲。」

林月琴強調，「我們是一個自由民主國家，言論自由不需出境申報，更不用別國的人來管台灣人的言論，不需要北京批准台灣主權，也不容跨境侵犯。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法