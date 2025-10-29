比對盧秀燕與杜文珍記者會發言 網怒：盧秀燕空話一堆、廢話連篇

卓冠廷摘要應變所指揮官杜文珍（左）與盧秀燕（右）發言，兩相對比讓許多網友怒批盧秀燕「廢話連篇」。（資料照）

台中市爆發非洲豬瘟疫情，台中市府疫調漏洞百出，引發外界強烈批評，市長盧秀燕也成為眾矢之的。盧秀燕昨天缺席中央前進應變所記者會，今日突決定與副市長鄭照新「回防」。民進黨新北市議員卓冠廷摘要應變所指揮官杜文珍與盧秀燕發言，兩相對比讓許多網友怒批盧秀燕「廢話連篇」。

卓冠廷摘要杜文珍與盧秀燕今日在記者會中的發言內容，杜文珍提到，全國豬場皆陰性，僅台中案例場有病毒，同時她也提醒媒體，人雖不會感染但可能協助傳播，有到案場的媒體要自行隔離，不要去其他豬場。杜文珍表示，台中疫調報告有送到，會再針對發病、撲殺、處置、廚餘狀況等，專家會議討論後有結果會對外說明。

杜文珍續指，中國2018年爆發豬瘟疫情之後，台灣就在準備、整備防範手冊，各縣市在各自調整後也有1本非洲豬瘟防範手冊，台灣並不是第1天面對豬瘟，全台已準備7年。杜文珍提到，有不肖業者deepfake與農業部他並販售商品，且傳遞錯假訊息，民眾需多加留意。

至於盧秀燕的發言部分，盧秀燕僅提到，大家都很辛苦忙到半夜，並強調台中市府態度很堅定、清楚，就是不要讓病毒擴散，並感謝中央給最新指引，台中會配合指引進行工作，同時請鄭照新說明最新工作調整狀況，最後則說「守護台灣謝謝大家」。

許多網友看到2人發言對比後，在卓冠廷臉書貼文底下留言：「真的爛到可以的市政府」、「這市長真涼」、「盧秀燕的話台中市民相信？」、「無行為能力一覽無遺」、「摘要整理台中市政府：依法行政，謝謝指教。」、「台中市長真的廢話連篇，一堆空話，可以講具體做了什麼嗎？」、「聽盧一席話，如聽一席話」。

