培養台灣粉絲！ 日華懇：力推日本國高中生赴台「修學旅行」

民進黨青年局首度率團訪日，28日拜會日華議員懇談會會長、新任自民黨選對會委員長古屋圭司眾議院議員。古屋圭司透露，日華懇正強力推動日本國高中生赴台進行「修學旅行」，他認為只要去過台灣的日本學生，未來都會成為台灣的粉絲，這將成為一生動力。

民進黨青年局陳冠廷率團拜會古屋圭司，訪團成員包括立委黃捷執行副局長、立委張雅琳副局長、高雄市議員鄭孟洳副局長、台南市議員沈震東副局長等人。雙方就深化台日青年交流、經濟合作、災害互助等議題進行深入討論。

古屋圭司熱烈歡迎訪團，並表示新上任的高市早苗首相極度重視台日關係，亦是日華懇幹部成員，台日關係前景樂觀。陳冠廷回應，青年局首次出訪即選擇日本，是受總統賴清德指示，目標就是深化與日本青年的關係。

席間，黃捷詢問促進民間情感連結的具體建議。古屋圭司強調，日華懇正強力推動日本國高中生赴台進行「修學旅行」，他認為只要去過台灣的日本學生，未來都會成為台灣的粉絲，這將成為一生的動力。

在經濟交流上，古屋圭司以台積電熊本廠為成功案例，指出該廠不僅讓地方實現財政自立，該選區的2位親台議員木原稔、金子恭之更已入閣，分別擔任官房長官、國土交通省大臣要職，足見合作之成功。

古屋圭司也回顧台日互助情誼，從台灣水災時日本提供最新技術，到疫情間台灣援助N95口罩、日本回贈疫苗，皆展現了台日「患難見真情」的羈絆。陳冠廷則說，民進黨青年局將持續推動台日青年交流，透過教育、體育、文化等多元管道，為台日友好關係奠定更堅實的基礎。

