    卓榮泰拒編軍警消提高待遇預算 吳宗憲要求監院依法彈劾

    2025/10/29 11:11 記者劉宛琳／台北報導
    針對行政院長卓榮泰拒絕編列軍警消待遇提升之預算，國民黨立委吳宗憲、黃建賓召開記者會並向監察院提出檢舉。（記者王藝菘攝）

    針對行政院長卓榮泰拒絕編列軍警消待遇提升之預算，國民黨立委吳宗憲、黃建賓召開記者會並向監察院提出檢舉，要求監察院啟動調查程序展開，依法提案彈劾行政院長、糾正行政院，並公開調查結果，以捍衛法治尊嚴和軍警消人員的權益。吳宗憲批評，卓榮泰一句「我已經聲請釋憲」就廢掉法律，若監察院再裝睡，就是政治附庸。

    吳宗憲表示，卓榮泰用一句話「我已經聲請釋憲」，就凍結國會三讀通過的軍警消待遇提升等等法案，這是嚴重的違法不作為，憑什麼行政院長可以自行認定法律違憲而拒絕適用？總統已經公佈生效的法律卻拒絕編列預算，這是行政院長自我凍結法律，把我國的憲政制度及法制全部踩在腳下、毀憲亂政。

    「行政院公然的違法！」吳宗憲表示，依據我國憲法訴訟法的第52條規範，聲請釋憲不會停止其法律效力的作用，不存在卓榮泰欺騙國人所說的「我已經聲請釋憲了」，所以卓可以不做，等待日後釋憲結果出來再做。我國制度不存在這個做法，其他國家也沒有世界上的制度，所以卓榮泰就是在胡言亂語，憑什麼行政院院長可以自己扮演大法官，一句話就讓國會通過的法律失去效力。

    吳宗憲也向卓榮泰喊話，強調軍警人員的薪資是他們的「公法上財產權」，行政院這種作法，是逼著軍警消人員日後為了爭取權益，走上行政訴訟，到時候行政院又要拿納稅人的錢去聘請律師、打行政官司，去跟同樣是納稅人的軍公教打官司，陷入一個惡性循環。

    黃建賓則指出，幫軍人加薪，是提升我國戰力最直接的關鍵，公教人員穩定的退休制度，也是國家政府當年對公教人員的承諾。國民黨推動修法，幫軍公教討回應有權益，民進黨政府卻無視法律，拒絕編列預算，甚至把球丟給大法官，把違憲審查當作不用遵守法律的藉口，這根本是藐視法律、踐踏立法權。

    黃建賓表示，如果監察院還有一點尊嚴，還記得自己的職責，就必須盡速針對行政院違法濫權、拒絕依法編列軍公教預算的行為，趕快立案調查、提案彈劾，「如果監察院不敢查，就是再次證明，監察院就是雙標院，就是標準的辦藍不辦綠，就是民進黨的政治鷹犬。」

    吳宗憲最後呼籲，監察院應立即依「監察法」第24條立案，調查行政機關違失的責任，以捍衛法治秩序，行政院這種「一句話廢掉法律」的行為，不僅是院長個人的失職，更是整個行政團隊體制性的違法不作為。監察院必須對行政院這項決策過程提出糾正案，防止這種藐視法治的事件再次發生，同時也必須就行政院長卓榮泰怠於依法行政的具體事實，提出彈劾。

    熱門推播