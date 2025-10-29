中共宣稱「立案調查」沈伯洋 國安局：羅織罪名恫嚇、無實質效果

立法院外交及國防委員會29日邀請國家安全局長蔡明彥報告「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」並備質詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

針對中國重慶公安宣布「立案調查」民進黨立委沈伯洋一事，國安局局長蔡明彥今（29）日在立法院受訪指出，這是中共隨意羅織罪名、跨境脅迫的政治性操作，意在恫嚇台灣社會、干預民主運作，但其實沒有實質效果，主要是政治宣示，配合對台的法律戰、輿論戰與心理戰操作。

沈伯洋去年被中共列為所謂「台獨頑固份子」，其父親的家族企業今年6月更遭列懲獨制裁名單。中國官媒新華社報導，重慶市公安局昨（28）日發布警情通報，聲稱沈通過發起、建立台獨分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，依中國刑法、懲獨22條等，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查、究責，廣大群眾發現相關線索，可立即向公安機關舉報。

蔡明彥今天在立院報告前受訪說，台灣是自由民主的國家，政府與國人不會接受中共這類恫嚇手段，國際社會也不會同意這樣的脅迫方式。他指出，這類恫嚇行動主要是透過隨意羅織罪名，對意見不同人士進行跨境脅迫，其實沒有實質效果，主要是政治性宣示，配合對台法律戰、輿論戰與心理戰的操作。

他進一步分析，中方這次提及所謂「愛國者治台」的概念，其實是從「愛國者治港」、「愛國者治澳」延伸過來，目的在於矮化台灣國家地位，將台灣「香港化」或「澳門化」，藉此阻止台灣主權化的政治目的。

蔡明彥強調，中共在港澳地區的治理模式已備受國際社會質疑，尤其是對自由、民主與人權的打壓。上個月澳門立法會選舉中，無效票與空白票高達8％，為歷來罕見，顯示民眾對現行治理的不滿。

蔡明彥說，中共若想把這樣的模式套用到台灣，我想這絕對是無法接受的。

