    政治

    比對柯文哲與黃國昌面相 詹凌瑀：相由心生是真的

    2025/10/29 10:36 即時新聞／綜合報導
    詹凌瑀今對比前民眾黨主席柯文哲與黃國昌的面相，表示柯文哲被關之後，目前的氣色比黃國昌好不只十倍，「相由心生是真的」。（資料照，本報合成）

    詹凌瑀今對比前民眾黨主席柯文哲與黃國昌的面相，表示柯文哲被關之後，目前的氣色比黃國昌好不只十倍，「相由心生是真的」。（資料照，本報合成）

    命理師周映君常預測藝人明星或公眾人物運勢，她21日在節目上再度預測政治人物運勢，指出黃國昌面相是「鼠面」，且沒辦法選上新北市長。媒體人詹凌瑀今（29日）在臉書發文對比前民眾黨主席柯文哲與黃國昌的面相，表示柯文哲被關之後，目前的氣色比黃國昌好不只十倍，「相由心生是真的」。

    詹凌瑀提到，面色如蠟、臉頰凹陷、目光混濁、面目可憎，搜尋Google得知這種面相稱為「盜賊相」，這種面相的人很容易合作失利，人生也大起大落。

    詹凌瑀表示，也難怪周映君老師會說黃國昌沒有「將星相」的威嚴，不是掌控者，反而有種「鼠面」的感覺。詹凌瑀說：「做什麼都會搞砸，跟誰合作都會帶衰對方，到哪個黨都會關燈。相由心生是真的。」

    許多網友在詹凌瑀的貼文底下留言：「臭不可聞的事情做太多？所以變成鼠面？」、「相由心生，壞事做多了，沒什麼好奇怪～」、「只有我覺得他們的臉相只是肥跟瘦的差別而已？」、「黃國昌就晚上都要安排狗仔今天跟監誰，怎麼睡？」

    熱門推播