    首頁 > 政治

    獲綠營徵召選台中市長 何欣純首站拜會蔡英文談這事

    2025/10/29 09:39 記者陳建志／台中報導
    獲徵召參選台中市長後，何欣純（右）啟動請益之旅，首站拜會蔡英文前總統（左），以國政高度，分享市政規劃與執行的理念與想法。（圖由何欣純立委提供）

    民進黨立委何欣純已獲徵召代表參選2026年台中市長，隨即進入參選模式，啟動「心存請益、台中前進」的請益之旅，將一一走訪、請益、聆聽台灣各界先進，對台中未來市政發展提供興革建言，作為擘劃台中市政願景藍圖的重要基礎，首站就是拜會前總統蔡英文，蔡前總統以國政高度，期許以「大台中、大都會」的格局，形塑欣欣向榮的台中。

    何欣純近日拜會蔡前總統，蔡英文提及，過去曾在台中豐原租過房子、住過一陣子，深知台中人充滿溫暖、更有濃濃人情味，踏實生活、實事求是。

    「大台中、大都會」，台中有山、海、屯、城，豐富多元的地形與多元人文樣貌形塑出大都會的格局、風貌，台中縣市合併升格為直轄市後，原市區縣區合而為一，無論是台中哪個區域、每個角落的市民朋友，都應該平等獲得政府的資源與照顧，讓各個區域發展平起平坐、台中未來欣欣向榮。

    蔡英文稱讚何欣純「一直在這裡，親切、自信、有理想」，勉勵她繼續走進人群、基層、踏遍社區、鄰里。

    何欣純表示，台中是自己跟所有台中市民朋友的家，感謝蔡英文前總統的溫暖鼓勵，一定奮勇樂觀朝向勝選目標努力前進。同時，也邀請蔡英文前總統能多來台中走走，跟所有台中市民、過去老厝邊敘舊相見歡。

