凌濤辯邊境破口護航中市 苗博雅打臉：盧秀燕沒能力處理

台北市議員苗博雅。（資料照）

台中爆非洲豬瘟破口，台中市政府疫調迄今被爆漏洞百出，中央災變中心昨（28日）狂打臉，記者會中防檢署提出諸多質疑要求台中改善，連台中市昨自己曝光的疫調報告，通報日跟通報人甚至獸醫師的人數均翻轉再翻轉，相關疑點又引來撻伐。而國民黨智庫副執行長凌濤在節目上護航盧秀燕，慘遭台北市議員苗博雅洗臉。

凌濤在《新聞面對面》上表示，他覺得邊境管理的破洞導致台中，源頭沒有抓到，邊境管理沒有抓到源頭還會發生第2、3起，政府邊境管理有沒有疏漏不用檢討嗎？試圖帶風向將非洲豬瘟責任甩鍋中央，卻慘遭其他來賓打臉，說現在大眾關注是盧秀燕台中市府團隊一連串荒腔走板操作，導致大眾一頭霧水，且只有台中因廚餘養豬出事。

請繼續往下閱讀...

苗博雅最後總結，「我覺得看到凌濤這麼努力在幫盧秀燕辯護，我相信朱立倫跟盧秀燕結盟還是蠻穩固的，所以這個國民黨大概不用擔心，但是我覺得政治是一回事，講防疫的話我們不用政黨顏色下來看，今天這件事情跟政黨有什麼關係，同樣是國民黨執政，雲林縣張麗善他境內養的豬比台中多那麼多，那為什麼張麗善可以處理好？因為他一開始就鐵腕，禁止廚餘養豬，是不是禁止廚餘養豬是誰決定的，是地方政府決定的，是地方政府中央授權你能處理的，你能處理的擬開放，你不能處理的舊原則禁止，所以盧秀燕開放廚餘養豬，他覺得有能力處理，那問題是他有處理嗎？他有去看人家廚餘有沒有蒸煮嗎？中央為了要讓他稽查更方便還規定要上船雲端，他沒有去看」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法