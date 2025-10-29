為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    凌濤辯邊境破口護航中市 苗博雅打臉：盧秀燕沒能力處理

    2025/10/29 10:06 即時新聞／綜合報導
    台北市議員苗博雅。（資料照）

    台北市議員苗博雅。（資料照）

    台中爆非洲豬瘟破口，台中市政府疫調迄今被爆漏洞百出，中央災變中心昨（28日）狂打臉，記者會中防檢署提出諸多質疑要求台中改善，連台中市昨自己曝光的疫調報告，通報日跟通報人甚至獸醫師的人數均翻轉再翻轉，相關疑點又引來撻伐。而國民黨智庫副執行長凌濤在節目上護航盧秀燕，慘遭台北市議員苗博雅洗臉。

    凌濤在《新聞面對面》上表示，他覺得邊境管理的破洞導致台中，源頭沒有抓到，邊境管理沒有抓到源頭還會發生第2、3起，政府邊境管理有沒有疏漏不用檢討嗎？試圖帶風向將非洲豬瘟責任甩鍋中央，卻慘遭其他來賓打臉，說現在大眾關注是盧秀燕台中市府團隊一連串荒腔走板操作，導致大眾一頭霧水，且只有台中因廚餘養豬出事。

    苗博雅最後總結，「我覺得看到凌濤這麼努力在幫盧秀燕辯護，我相信朱立倫跟盧秀燕結盟還是蠻穩固的，所以這個國民黨大概不用擔心，但是我覺得政治是一回事，講防疫的話我們不用政黨顏色下來看，今天這件事情跟政黨有什麼關係，同樣是國民黨執政，雲林縣張麗善他境內養的豬比台中多那麼多，那為什麼張麗善可以處理好？因為他一開始就鐵腕，禁止廚餘養豬，是不是禁止廚餘養豬是誰決定的，是地方政府決定的，是地方政府中央授權你能處理的，你能處理的擬開放，你不能處理的舊原則禁止，所以盧秀燕開放廚餘養豬，他覺得有能力處理，那問題是他有處理嗎？他有去看人家廚餘有沒有蒸煮嗎？中央為了要讓他稽查更方便還規定要上船雲端，他沒有去看」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播