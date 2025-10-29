徐榛蔚不顧光復災區跑台北拜城隍 張育萌諷：不問蒼生問鬼神

上週六卓榮泰跟季連成一同到花蓮關心災後復原情形，當天花蓮縣長徐榛蔚人卻不在花蓮，而是跑到台北拜城隍廟。（資料照）

花蓮堰塞湖上個月因為溢流釀災，上週六行政院長卓榮泰第四次到花蓮光復，行政院政務委員季連成有一同進行視察，但當「災民還在求一個暫時能住的家」，當天花蓮縣長徐榛蔚人卻不在花蓮，而是跑到台北拜城隍廟。對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌諷刺，徐榛蔚還真是「有始有終」，從洪災發生前在韓國，現在災民在忙重建還跑到台北拜拜，堪稱現代版「不問蒼生問鬼神」。

上週六卓榮泰跟季連成一同到花蓮關心災後復原情形，期間遇到災民攔路陳情，在討論到中繼屋問題時，花蓮縣秘書長饒忠卻聲稱災民想要永久屋，但被FATA’AN部落選出的議員蔡依靜打臉，強調災民很清楚中繼屋是短暫居住，災民需要的是一個集體的、在幾年內可以共同居住的地方，可以一起安撫受創的心，共度難關。

請繼續往下閱讀...

張育萌在臉書發文批評，「災民還在求一個暫時能住的家，縣長卻北上拜神——徐榛蔚，妳看見那些哭著的人了嗎？」、「傅崐萁為了把200億直接交給縣府，現在硬要通過光復災民「強制遷村」的《重建條例》」。

張育萌指出，傅崐萁近日到光復鄉開座談會，就是要議員和局處長替這個版本的草案背書；花蓮縣府秘書長饒忠一直要行政院，比照0403大地震給重建補貼。徐榛蔚一直要中央提出遷村計畫，但縣府提的方案，在地的Fata'an部落族人根本不知情。他為此痛批「傅崐萁集團已經集體瘋狂，簡直泯滅人性」。

張育萌表示，災民的抗議，從來沒有針對藍綠。畢竟家園都沒了，在重建的漫漫長路，誰會有心情政治攻防呢？上週六行政院長卓榮泰第四次到花蓮光復，Fata'an部落會議主席跟族人直接到現場陳情，拿著手舉牌大喊「院長，幫幫忙！」在手舉牌上已經寫得很清楚，部落希望「集體中繼安置」。議員蔡依靜也在現場，強調部落像一個國家。她拿麥克風，向官員迫切地說，「部落現在損害很嚴重，族人不要被打散，族人需要集體的、可以共同居住的地方」。

張育萌質疑，縣府秘書長饒忠有夠離譜，竟然指責災民觀念不清楚，當場跟國土署說：「我感覺好像災民認為，中繼屋蓋好就是給他永久住的，這要釐清一下」。對此張育萌批評「我的天啊，饒忠是文盲嗎？到底哪個字聽不懂？」、「災民完全知道中繼屋是暫時居住的！災民來抗議要的就是『集體中繼』，不要永久屋！饒忠很明顯在裝傻」。

張育萌也指出，傅崐萁和徐榛蔚硬要通過遷村法案，饒忠能說「不」嗎？他在縣府也只是個工具人，「上面」沒點頭，他當然只敢顧左右而言他。卓揆當場則是承諾，中繼屋不會是永久屋，而且長期安置計畫一定會聽部落的意見。

張育萌也批評，災民找不到縣府，也不是一兩天的事，但最瞎的是，這天徐榛蔚在哪呢？她跑到台北拜城隍爺。對此張育萌也直言，「超扯，我已經不知道要說什麼了——卓榮泰跟季連成到花蓮，帶著國土署、衛福部和原民會，用中央的行政資源撐起災區重建。光復鄉長、花蓮議員都來了，連國民黨的鄭天財也來了。結果，花蓮縣府派個搞不清楚中繼屋和永久屋的秘書長」。

張育萌諷刺，徐榛蔚還真是「有始有終」，從洪災發生前在韓國，現在災民在忙重建，她還北上拜拜。他也質疑，從災難發生至今，花蓮縣長堅持維持她的「不在場證明」。實在有夠諷刺。誰能想像災民累積排山倒海的無助？——花蓮，上演著現代版「不問蒼生問鬼神」。

