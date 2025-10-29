川普與高市早苗攜手開創「黃金同盟時代」 汪浩：川高結盟天下無敵

汪浩今指出，川普與高市早苗在東京的歷史性會晤，為印太局勢投下震撼彈，「川高結盟，天下無敵」。（路透）

美國總統川普與日本首相高市早苗28日舉行首次面對面會談，並簽署2份協議文件，雙方確認將進一步強化日美同盟。對此作家汪浩今早在臉書發文指出，川普與高市早苗在東京的歷史性會晤，為印太局勢投下震撼彈，「川高結盟，天下無敵」。

汪浩提到，這場「川高結盟」不僅象徵美日同盟的全面升級，更象徵自由陣營在新冷戰格局中的重新整隊，從簽署稀土供應協議到登上橫須賀的「喬治華盛頓號」航艦，2位領袖以高調動作宣示美日同盟「已從象徵走向實戰」，從軍事結盟進化為「經濟＋科技＋防衛」的全方位聯盟。

汪浩指出，高市早苗在美日峰會後的發言是整場行程的最大亮點，當被問到是否與川普討論到中日關係時，高市明確表示她和川普的共識是「確保台海的安全與穩定最重要」。汪浩認為，這句話等同於將「台海安全」列為美日同盟的核心議題。這是對前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的延續與升級，也是對川普「保台紅線」戰略的強力呼應。

汪浩表示，川普以「美國回來了」的強勢姿態重返亞洲，而高市早苗則以日本首位女首相的自信風采，展現主動且堅定的外交風格，她不再躲在憲法第九條的陰影下，而是主動宣告日本將成為「能打的盟友」，這不僅是日本安全戰略的轉捩點，也象徵亞洲力量的新平衡正在形成。

汪浩認為，在美日共識之下，「台海安全」已不再只是兩岸問題，而是自由世界共同的安全底線，隨著美日台戰略合作逐步制度化，「川高同盟」成為印太新秩序的核心支柱。

汪浩強調，當川普說「高市是贏家」，當高市回以「自由開放的印太由我們共推」，這對組合象徵着一個新時代，也就是力量與信任並行的「黃金同盟時代」正式啟動。汪浩在文末則提及：「台灣跟得上嗎？」

