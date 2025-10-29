高市早苗與川普共創「黃金時代」 矢板明夫：對台灣充滿正面意義

矢板明夫認為，美日關係再度「升溫」，對台灣來說充滿正面意義，因為美國和日本正是台灣最重要且值得信賴的兩個朋友。（法新社）

美國總統川普與日本首相高市早苗28日舉行首次面對面會談，並簽署兩份協議文件，雙方確認將進一步強化日美同盟。資深媒體人矢板明夫認為，美日關係再度「升溫」，對台灣來說充滿正面意義，因為美國和日本正是台灣最重要且值得信賴的兩個朋友。

矢板明夫指出，川普與高市早苗28日共同簽署了象徵「日美黃金時代」的合作文件，以及關於稀土與重要礦物供應的協定，此舉顯示出兩國要共同確保關鍵資源安全、減少對中國依賴的決心。而川普在簽署儀式上盛讚日本是「最強等級同盟國」，並稱高市早苗是「偉大的首相之一」，顯示美方對高市領導力的信任與期待。

矢板明夫認為，在高市早苗的主導下，鞏固美日關係，無疑可以間接鞏固美台關係，原因在於高市早苗今年4月底才訪問過台灣，拜會總統賴清德、副總統蕭美琴及多位政要，表達對台灣民主的高度支持。矢板明夫強調，高市是日本政壇中少數立場堅定、勇於說出真話的政治人物，如今她成為日本首相，更讓許多台灣人覺得心安，這樣一位挺台領袖，代表日本未來的方向將更加清晰。

矢板明夫也提到，安倍晉三前首相的夫人安倍昭惠女士與川普會面時氣氛融洽，並在社群貼文寫道「川普總統仍深深懷念我的先生」。安倍昭惠今年四度訪問台灣，每次都受到熱烈歡迎，以溫暖態度與台灣人互動，也讓人感受到安倍昭惠與安倍晉三那份真誠友誼。

矢板明夫觀察，從高市早苗與川普的「黃金時代」聯手，到安倍昭惠溫柔而堅定的身影，整個日本正展現出一種新的自信與方向，兩位女性成為外交的主角，是日本歷史上第一次。

