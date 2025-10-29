北京男對館長說「一邊一國」 聊天室小粉紅大崩潰：報警抓他！

北京一名男子湊近館長耳邊，說了一句「中國、台灣，一邊一國」。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

正展開三度訪中行程的網紅「館長」陳之漢，28日在北京遭遇「大危機」！一名中國男子找館長合照，沒料到結束後他竟悄聲對館長說「中國、台灣，一邊一國」，且悄悄話清楚地放送出來。這段畫面不只引發台灣熱議，館長的直播聊天室也有大批小粉紅炸鍋，崩潰喊「報警抓他！」

館長赴中參加中共舉辦的「台灣光復紀念活動」，並展開為期12天的行程。週二是他在北京的第3天直播行，參觀故宮、泡泡瑪特城市樂園，晚餐去吃了涮羊肉大餐。吃飽喝足後，一行人走出餐廳，遇到粉絲想合照，一名穿著牛仔外套、戴著墨鏡的男子，先上前與館長合影時，比了個倒讚的動作，拍完後該名男子還做出意想不到的舉動，只見他湊近館長耳邊，說了一句「中國、台灣，一邊一國」。館長聽完相當尷尬地乾笑了幾聲。

請繼續往下閱讀...

這段畫面曝光後，聊天室馬上炸鍋，狂刷一排問號，大批小粉紅超崩潰，「這個可以抓起來了，我馬上舉報」、「別讓他走」、「拍到他臉了嗎？報警報警！」、「出來個警察，把那個人抓了吧」、「那傻X是誰？」、「來了個台獨」、「公安抓他！」、「報警抓了！」、「來搞事情的嗎」、「黑粉，搞事的」。

相關新聞請見：找館長合照比倒讚! 中國勇者耳邊金句「一邊一國」 陳之漢超尷尬

館長直播聊天室炸鍋。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法