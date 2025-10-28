找館長合照比倒讚! 中國勇者耳邊金句「一邊一國」 陳之漢超尷尬

一位中國男子找館長合照，比了個倒讚。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

網紅「館長」陳之漢25日再度訪中，參加中共舉辦的「台灣光復紀念活動」，並展開為期12天的行程。今天館長訪中第3天，一位中國民眾找他合照，竟偷偷跟館長說「中國、台灣，一邊一國」，雖然是悄悄話，卻被館長夾在領口的無線麥克風清楚收錄，引發台網熱議。

館長今天展開在北京的第3天直播行，參觀故宮、泡泡瑪特城市樂園，晚餐去吃了涮羊肉大餐。吃飽喝足後，一行人出來餐廳，遇到一群粉絲要求合照，一名穿著牛仔外套、戴著墨鏡的男子，先上前與館長合影時，比了個倒讚的動作，拍完後該名男子還做出意想不到的舉動，只見他湊近館長耳邊，說了一句「中國、台灣，一邊一國」。

館長聽到這句話後，非常尷尬地笑了2聲。其實能看出該名男子刻意放低音量說這句話，只是太靠近館長的耳麥，他說的話非常清楚地被收錄進去。這段互動馬上讓台網掀起熱議，「笑死！抓到一個中國青鳥」、「肉呆也太尷尬」、「希望這位勇者不要被抓」、「那個倒讚看了真舒服」、「真懂玩」、「這時候他就不敢喊對方青鳥」、「好像被閹了一樣」、「傻X只能傻笑」。

男子湊近館長耳邊，說了一句「中國、台灣，一邊一國」。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

