為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣是川習會重頭戲 華爾街日報籲川普別向習近平讓步

    2025/10/28 22:55 編譯魏國金／台北報導
    川習會將於週四登場。（法新社檔案照）

    川習會將於週四登場。（法新社檔案照）

    美國總統川普週四將與中國國家主席習近平在南韓會面，華爾街日報28日社論指出，儘管多數媒體關注貿易問題。然而習近平另有計畫，就是勸誘川普，削弱美國對民主台灣的支持，而川普可以透過拒絕習近平出賣台灣的要求，向世界和平做出貢獻。

    美國國務卿魯比歐週末表示，不應擔憂美國政府「為了貿易上的優惠待遇，以放棄台灣作為交換，沒有人考慮這一點」。

    該文說，這聽來是個好消息。習近平最大的要求向來是美國正式反對台灣的獨立性。當前美國政策是蓄意模糊，美國「承認」（acknowledge）中國的立場，亦即只有一個中國，而台灣是其一部份，但美國並不支持（endorse）該主張。

    文章指出，習近平的目的就是讓全球接受台灣是「叛離省份」（rogue province）的論調，這樣他就能征服中共未曾統治過的台灣島上2300萬自由人民。

    美國無須闡明其政策，亦即在危機時，是否將保衛台灣。但在台灣的獨立上向習近平讓步，對於川普的目標將適得其反。川普希望台灣提高國防支出，但支持習近平的觀點將削弱台灣人士氣，並告訴台灣人，自我捍衛將徒勞無功，而這是北京希望台灣作此認定。

    文章警告，在美國的軍事力量近10年下滑之際，向習近平的觀點讓步將削弱嚇阻力，並成為引發衝突的示弱。

    1979年的台灣關係法指出，「任何試圖以非和平的方式，包括抵制與禁運，來決定台灣的未來」將「引發美國嚴正關切」。在台灣海峽採取恫嚇手段的只有中國，而非台灣。

    魯比歐的說詞顯示川普對於這些全都了解。但川習共處一室什麼都有可能發生，而川普常若有所思的表示，台灣只是地圖上距美國數千英里遠的一個記號。

    該文說，從地緣政治到核心價值，台灣符合美國利益的所有標準。台灣是構成美國安全邊界，以抵禦北京野心的太平洋第一島鏈的一部分。太少政治人物向公眾強調此點，但本週，川普可以透過拒絕習近平出賣台灣的要求，向世界和平做出貢獻。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播