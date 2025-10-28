台灣是川習會重頭戲 華爾街日報籲川普別向習近平讓步

川習會將於週四登場。（法新社檔案照）

美國總統川普週四將與中國國家主席習近平在南韓會面，華爾街日報28日社論指出，儘管多數媒體關注貿易問題。然而習近平另有計畫，就是勸誘川普，削弱美國對民主台灣的支持，而川普可以透過拒絕習近平出賣台灣的要求，向世界和平做出貢獻。

美國國務卿魯比歐週末表示，不應擔憂美國政府「為了貿易上的優惠待遇，以放棄台灣作為交換，沒有人考慮這一點」。

請繼續往下閱讀...

該文說，這聽來是個好消息。習近平最大的要求向來是美國正式反對台灣的獨立性。當前美國政策是蓄意模糊，美國「承認」（acknowledge）中國的立場，亦即只有一個中國，而台灣是其一部份，但美國並不支持（endorse）該主張。

文章指出，習近平的目的就是讓全球接受台灣是「叛離省份」（rogue province）的論調，這樣他就能征服中共未曾統治過的台灣島上2300萬自由人民。

美國無須闡明其政策，亦即在危機時，是否將保衛台灣。但在台灣的獨立上向習近平讓步，對於川普的目標將適得其反。川普希望台灣提高國防支出，但支持習近平的觀點將削弱台灣人士氣，並告訴台灣人，自我捍衛將徒勞無功，而這是北京希望台灣作此認定。

文章警告，在美國的軍事力量近10年下滑之際，向習近平的觀點讓步將削弱嚇阻力，並成為引發衝突的示弱。

1979年的台灣關係法指出，「任何試圖以非和平的方式，包括抵制與禁運，來決定台灣的未來」將「引發美國嚴正關切」。在台灣海峽採取恫嚇手段的只有中國，而非台灣。

魯比歐的說詞顯示川普對於這些全都了解。但川習共處一室什麼都有可能發生，而川普常若有所思的表示，台灣只是地圖上距美國數千英里遠的一個記號。

該文說，從地緣政治到核心價值，台灣符合美國利益的所有標準。台灣是構成美國安全邊界，以抵禦北京野心的太平洋第一島鏈的一部分。太少政治人物向公眾強調此點，但本週，川普可以透過拒絕習近平出賣台灣的要求，向世界和平做出貢獻。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法