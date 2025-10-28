非洲豬瘟疫調》獸醫師竟能「湊一桌」 議員：能一次說清楚嗎

非洲豬瘟疫調說法一變再變，中市副市長鄭照新說明。（記者蘇孟娟攝）

台中成非洲豬瘟破口，但市府疫調說法卻一變再變，連獸醫師人數都再度「刷新」，出現第4名獸醫師，多名市議員譏豬瘟疫竟也「劇情神展開」、「獸醫師已經可以湊一桌了」，喊話「能一次說清楚嗎」。

台中爆非洲豬瘟，連日來從到場獸醫身分及獸醫人數一變再變，引發撻伐，中央應變中心限時今日下午3點前提供精準疫調報告，並補正說明初期疫調報告10點缺失，市府已送出相關報告，疫調報告中，但最早通報者及通報時間又變動，甚至獸醫人數再更新為4人，又引來另一波質疑。

台中市議員包括謝家宜、江肇國、周永鴻均痛斥，市府疫調說法一變再變後，竟還能「神展開」，到底有幾個版本，光獸醫數又出現第4位，譏可「湊一桌」，市府「能一次說清楚嗎」，何時才會停止隱瞞，市府的「防疫如作戰」，根本如兒戲，更恐錯失防疫良機。

周永鴻批，難怪市長盧秀燕今天不敢參加中央前進應變所會議，市府到底還會有幾種說法；謝家宜說，今天又出現第4位獸醫師了，到底還有幾位，「能一次說清楚嗎」；江肇國也問，市府什麼時候才要說實話。

前立委莊競程痛斥，防疫視同作戰，「作戰中你們這樣胡搞」，問一下國民黨提出要鞭刑的立委，這是否比詐騙嚴重？是否需要鞭刑。

