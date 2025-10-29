黃國昌默認「狗仔頭」？ 張景森透露已提告：我忍很久了！

張景森28日出庭替京華城案作證。（記者王藝菘攝）

台北地院審理京華城弊案，週二（28日）傳喚前台北市都發局長張景森作證，27日張景森特地在臉書撂話，要涉案的柯文哲讓「狗仔頭」關在家裡，別出現在法庭，否則會激起他的噁心與憤怒，影響證詞品質，引發討論。後續張景森又在社群透露，他已經去告了黃國昌，字裡行間滿滿都是對黃國昌厭惡。

張景森出庭前一天，特別在臉書要求柯文哲把「狗仔頭」關在家裡，別出現在法庭「如果在法庭現場出現令我反感的旁聽者，恐怕會激起小弟的噁心與憤怒，會影響情緒、影響證詞品質」。他還說，如果看到「狗仔頭」，他就會用柯文哲的過往金句「誰家的狗？帶回去自己管好」奉還。

請繼續往下閱讀...

而黃國昌當天在自己的直播默認他就是「狗仔頭」，宣稱自己為了柯文哲「先讓張景森三拳」，28日他確實也沒有出現在庭上旁聽，引發討論。黃國昌還酸，張景森是因為聯合再生的弊案要挾怨報復，可以理解其心情，不過一個當過政務官的人竟然以證人身分進行公然要脅，令人匪夷所思。

黃國昌口中提到的聯合再生弊案，是他過去公開指控張景森曾在行政院1樓會議室主持「農電共生」會議，邀集綠能業者要求台糖釋出750公頃農地，在張景森牽線下，聯合再生董事長洪傳獻與現任總統府秘書長潘孟安數度宴飲密會，商討不追究違反行政契約，並讓屏東縣民政處長鄭文華離職後，接受聯合再生職位酬庸，年薪近300萬元。

對此，張景森28日在臉書發文，「今天那個狗仔頭說，為了柯主席，他會讓我3拳，所以今天不會出席法庭。我真為他深感慶幸，他可能不知道小弟一拳有500磅，一拳他就KO了。我不會想打他，因為我已經去告他了，他將會受到法律的制裁，不只狗仔部分，還包含昨天他還在指控的什麼『聯合再生弊案』，這指控我已經忍很久了，跟我毫無關係的事情，無中生有的持續抹黑，拿來給自己的狗仔行為抹上正義的油光。」

他接著說：「今天柯文哲哀嘆自己成了圖利罪政治化的受害者。但若要追究原因，問題不只在司法，而在於整個政治與媒體文化的變態化。台灣的『狗仔政治』與『揭弊成癮』早已失控，台灣事實上已經是一個白血球過多的國家，這種病也有可能是絕症！只要看到有人得到利益，就立刻被懷疑是官商勾結、收紅包圖利，大肆炒作。結果行政單位人人自危，寧可不作為，也不願承擔風險，國家陷入保守與癱瘓。這樣的文化，不分藍綠，人人有責。」

最後張景森直言，「尤其像黃國昌這樣，以揭弊為名、以抹黑為實，把政治變成道德恐怖的表演。若他仍沉迷於這種低級的『政治化、娛樂化的揭弊』，柯文哲就應該以被害人的身分出面勸導、制止。請他道歉、改正。國會需要監督，但監督不是謾罵，揭弊不是造謠。真正的政治改革，應該讓監督回到理性與事實，而不是靠下流手法博版面。只有讓政治恢復節制，行政才有勇氣為人民興利。」

相關新聞請見：明作證京華城案！張景森要柯文哲把「狗仔頭」關在家 否則金句奉還

張景森要柯文哲把「狗仔頭」關在家！黃國昌：為了柯先讓他三拳

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法