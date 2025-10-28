為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    廚餘養豬場稽查數據曝光! 台中稽查率5％ 江肇國怒批：盧秀燕根本在說謊

    2025/10/28 22:45 即時新聞／綜合報導
    盧秀燕喊「台中將採全國最嚴防疫標準、目標清零解封」，還宣稱「天天視訊人盯桶」。（資料照）

    盧秀燕喊「台中將採全國最嚴防疫標準、目標清零解封」，還宣稱「天天視訊人盯桶」。（資料照）

    台中使用廚餘的養豬場爆非洲豬瘟，民進黨台中市議員江肇國今（28日）晚間在臉書貼出環境部公布的最新數據，截至10月27日，全國廚餘再利用養豬場稽查率平均為46%，而台中市竟只有37場中查了2場，稽查率僅5%，全國倒數第二，痛批：「這是什麼爛市府啊？」

    江肇國表示，「不是愛管廚餘，而是看完剛剛查到的資料，真想問這是什麼爛市府啊？」他說，疫情爆發至今，全國為了防疫都在認真稽查養豬場廚餘，「結果台中市直到昨天竟然只查了兩家豬場，僅占全市的5%，全國第二爛！」

    他貼出環境部公布的表格顯示，截至10月27日，全國435家廚餘再利用養豬場中，已稽查201場，整體稽查率46%。其中南投、高雄、嘉義都達100%，新北市99%，但台中市37場中僅查2場，比例只有5%。

    江肇國指出，「環保局在疫情爆發以後只稽查兩場，是代表除了案發場以外，只有稽查一場的意思嗎？怎麼可以荒謬到這種地步？」

    他更質疑，盧秀燕才喊「台中將採全國最嚴防疫標準、目標清零解封」，還宣稱「天天視訊人盯桶」，但實際防疫稽查成效卻幾乎墊底。他怒批：「聽起來很嚴格，但事實卻是連查都沒有查，根本都在說謊！」

    最後江肇國直言：「台中是疫情的破口，竟然還敢混到如此地步，廢到拖累全國！這樣的市府真的難以原諒！」

    截至10月27日，全國435家廚餘再利用養豬場中，已稽查201場，整體稽查率46%。台中市37場中僅查2場，比例只有5%，幾乎墊底。（圖翻攝自江肇國臉書）

    截至10月27日，全國435家廚餘再利用養豬場中，已稽查201場，整體稽查率46%。台中市37場中僅查2場，比例只有5%，幾乎墊底。（圖翻攝自江肇國臉書）

