歐洲意見領袖團：全球有共識 歐洲安全與台海安全緊密相連

賴清德總統今接見「福爾摩沙俱樂部年會」暨「台歐海底電纜安全合作論壇」與會歐洲外賓。（總統府提供）

賴清德總統今接見「福爾摩沙俱樂部年會」暨「台歐海底電纜安全合作論壇」與會歐洲外賓。歐洲意見領袖團共同團長、波蘭國際事務研究所副研究長詩麗娜（Justyna Szczudlik）表示，歐洲乃至全球已形成共識，歐洲的安全與亞洲的安全、特別是台灣海峽的安全緊密相連；安全是歐洲、亞洲與台灣最重要的課題及共同利益與目標。

「2025福爾摩沙俱樂部台北年會」主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）現場呈贈年會聯合聲明，並表示，這份聲明強調與台灣深化夥伴關係的重要性，將持續努力推動台灣在國際舞台的代表性，或讓台灣有意義地參與國際組織；他也由衷感謝台灣不僅在實際行動上聲援烏克蘭，也在必要時實施制裁，他們對此感念在心。

比利時聯邦眾議院團長范荷芙（Els Van Hoof）眾議員表示，台灣、比利時及福爾摩沙俱樂部成員共享民主、人權與法治等價值，因此會站在一起堅定面對中國與俄羅斯的威脅。比利時國會已通過決議反對聯合國第2758號決議被扭曲，也將就海底電纜安全管理與合作展開討論，期盼持續與台灣合作，深化風險管理，共同打造全球民主韌性的防護盾。

愛爾蘭眾議院跨黨派議員團長麥克格理漢（Erin McGreehan）眾議員致詞表示，愛爾蘭與台灣同為令人自豪的島國，雙方共享自決、民主、人權與自由等核心價值，需攜手合作，共同維護所有人民的未來。對愛爾蘭與整個歐洲而言，台灣不僅是亞洲民主的重要夥伴，更能強化彼此在經濟、教育與文化上的連結，期盼未來持續深化各領域交流，共同開創美好未來。

歐洲意見領袖團共同團長、德國全球公共政策研究所所長暨創辦人班納（Thorsten Benner）致詞表示，很高興有機會首次來到台灣，希望藉此行更深入了解台灣，並思考雙方如何共同面對挑戰。例如雙方國家都面臨人口老化與年輕世代對未來感到不安等共同課題，並期待此行能有更多交流的機會。

