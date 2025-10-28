一起提升海纜安全及韌性 賴總統：台歐攜手強化科技民主對接

賴清德總統接見「福爾摩沙俱樂部年會」暨「台歐海底電纜安全合作論壇」與會歐洲外賓。（總統府提供）

賴清德總統今接見「福爾摩沙俱樂部年會」暨「台歐海底電纜安全合作論壇」與會歐洲外賓時指出，海纜不只是全球數位經濟命脈，也是民主國家資訊安全與經濟韌性的根本，台灣十分願意與歐洲等民主夥伴，一起提升海纜等關鍵基礎設施的安全及韌性，也願意透過政府與民間協力，與歐洲加強科技及民主自由對接，共同打造民主夥伴關係新典範。

賴清德表示，今年是福爾摩沙俱樂部首度在台灣舉行年會，別具意義，感謝歐洲議會及各國國會長期推動多項友台決議，特別是歐洲議會本會期已通過多項決議案和決議文，明確反對中國惡意扭曲聯大第2758號決議，也拒絕中國以武力或威脅方式片面改變台海現狀。面對威權擴張，台灣從未退縮，也感謝國際友人為自由民主挺身而出。

賴清德指出，近年來台灣與歐洲都面臨海底電纜遭受破壞或干擾的挑戰，「這些基礎設施不僅是全球數位經濟命脈」，也是民主國家資訊安全與經濟韌性根本。稍早在台歐海底電纜安全合作論壇上，我國外交部長林佳龍也代表台灣，提出「國際海底電纜風險管理倡議」。

賴清德強調，台灣十分願意與歐洲等民主夥伴對於海纜等關鍵基礎設施一起提升安全及韌性，也願意透過政府與民間協力與歐洲加強科技及民主自由對接，共同打造民主夥伴關係新典範，盼與訪賓繼續攜手合作，一起促進全球和平繁榮發展。

賴總統表示，台灣願與歐洲等民主夥伴，一起提升海纜等關鍵基礎設施的安全及韌性。（總統府提供）

