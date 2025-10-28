為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    我APEC領袖代表林信義提早3天到 代表團：爭取與川普會面

    2025/10/28 21:21 記者黃靖媗／台北報導
    我國APEC領袖代表林信義，28日下午已抵達慶州。（記者黃靖媗攝）

    我國APEC領袖代表林信義，28日下午已抵達慶州。（記者黃靖媗攝）

    2025年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議31日在南韓慶州登場。過往我國領袖代表通常在經濟領袖會議前一至兩天抵達，今年我國APEC領袖代表林信義卻提前3天，28日下午便抵達慶州。代表團成員匿名透露，領袖代表有另外騰出許多時間，看能否安排更多雙邊及非正式會面，也持續爭取與美國總統川普會面的可能性。

    代表團成員指出，領袖代表林信義28日便率團來到慶州，同日晚間出席我國駐韓代表丘高偉舉辦的歡迎晚宴，29日將出席另各國企業晚宴，領袖代表也將藉此機會，傳遞總統賦予他的任務。

    針對林信義是否有機會在本屆APEC的CEO峰會與黃仁勳見面，代表團成員僅透露，要待29日晚宴後較方便進一步說明。

    代表團成員透露，林信義也另外騰出許多時間，「有更多時間可以做更多事」，來看可不可以安排更多的雙邊及非正式會面，只要有可能都會儘量安排。

    至於跟川普會面的可能性，他則說，代表團永遠在爭取與川普會面的時間及可能性，並坦言川普行程很趕，能否見面刷好感也要看各項條件成熟與否。

    被問到是否有推演林信義與習近平互動的可能狀況，及是否有爭取與日本新首相高市早苗接觸？代表團成員強調，跟任何領袖代表或領袖們的互動，都是自然而然發生的，可能性都不排除，至於跟哪位領袖互動會怎麼樣，他也很難事先透露。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播