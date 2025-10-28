我APEC領袖代表林信義提早3天到 代表團：爭取與川普會面

我國APEC領袖代表林信義，28日下午已抵達慶州。（記者黃靖媗攝）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議31日在南韓慶州登場。過往我國領袖代表通常在經濟領袖會議前一至兩天抵達，今年我國APEC領袖代表林信義卻提前3天，28日下午便抵達慶州。代表團成員匿名透露，領袖代表有另外騰出許多時間，看能否安排更多雙邊及非正式會面，也持續爭取與美國總統川普會面的可能性。

代表團成員指出，領袖代表林信義28日便率團來到慶州，同日晚間出席我國駐韓代表丘高偉舉辦的歡迎晚宴，29日將出席另各國企業晚宴，領袖代表也將藉此機會，傳遞總統賦予他的任務。

請繼續往下閱讀...

針對林信義是否有機會在本屆APEC的CEO峰會與黃仁勳見面，代表團成員僅透露，要待29日晚宴後較方便進一步說明。

代表團成員透露，林信義也另外騰出許多時間，「有更多時間可以做更多事」，來看可不可以安排更多的雙邊及非正式會面，只要有可能都會儘量安排。

至於跟川普會面的可能性，他則說，代表團永遠在爭取與川普會面的時間及可能性，並坦言川普行程很趕，能否見面刷好感也要看各項條件成熟與否。

被問到是否有推演林信義與習近平互動的可能狀況，及是否有爭取與日本新首相高市早苗接觸？代表團成員強調，跟任何領袖代表或領袖們的互動，都是自然而然發生的，可能性都不排除，至於跟哪位領袖互動會怎麼樣，他也很難事先透露。

