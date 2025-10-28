總統公布《平埔原住民族群身分法》 原民會：儘速讓族人辦理登記

去年馬卡道族九大部落齊聚，向原民會遞交申請書。（資料照）

《平埔原住民族群身分法》已於日前由總統公布施行，原住民族委員會發布聲明表示，感謝立法院朝野各黨委員，平埔原住民身分認定法制已正式上路，將儘速讓族人開始辦理身分登記。

西拉雅族人因不滿無法取得平地原住民身分提出行政訴訟，台北高等行政法院後續提出釋憲，憲法法庭於111年判決「原住民身分法」第二條違憲，原民會應在3年內修法或另定特別法。原民會去年10月呈報「平埔原住民族群身分法」草案，今年5月獲行政院院會通過，立院於日前三讀通過。

原民會表示，《平埔原住民族群身分法》規定平埔原住民身分的登記，要先由平埔原住民族群各族先向原民會申請民族認定，並經審議會審議通過報請行政院核定後，個人才能到戶政事務所辦理平埔原住民身分登記。

原民會進一步說明，目前已有西拉雅族、噶哈巫族、巴宰族、道卡斯族、大武壠族、拍瀑拉族（巴布拉族）、馬卡道族、巴布薩族及凱達格蘭族等先後提出申請，各案進度不一。近期將依法組成「西拉雅族」民族審議委員會，並函請申請團體補正民族成員身分認定要件資料；完成補正後，依規定辦理為期30日之公告徵詢意見。若程序順利，預計於公告期滿後2個月內完成審議，並報請行政院核定。

原民會最後強調，《平埔原住民族群身分法》之公布，是我國原住民族政策發展的重要里程碑。將分階段完成民族核定、民族成員名冊登載與個人身分登記，並與內政部及地方政府協力，落實憲法判決所揭示之身分認同與文化保障權。

