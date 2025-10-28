為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    總統公布《平埔原住民族群身分法》 原民會：儘速讓族人辦理登記

    2025/10/28 20:43 記者楊綿傑／台北報導
    去年馬卡道族九大部落齊聚，向原民會遞交申請書。（資料照）

    去年馬卡道族九大部落齊聚，向原民會遞交申請書。（資料照）

    《平埔原住民族群身分法》已於日前由總統公布施行，原住民族委員會發布聲明表示，感謝立法院朝野各黨委員，平埔原住民身分認定法制已正式上路，將儘速讓族人開始辦理身分登記。

    西拉雅族人因不滿無法取得平地原住民身分提出行政訴訟，台北高等行政法院後續提出釋憲，憲法法庭於111年判決「原住民身分法」第二條違憲，原民會應在3年內修法或另定特別法。原民會去年10月呈報「平埔原住民族群身分法」草案，今年5月獲行政院院會通過，立院於日前三讀通過。

    原民會表示，《平埔原住民族群身分法》規定平埔原住民身分的登記，要先由平埔原住民族群各族先向原民會申請民族認定，並經審議會審議通過報請行政院核定後，個人才能到戶政事務所辦理平埔原住民身分登記。

    原民會進一步說明，目前已有西拉雅族、噶哈巫族、巴宰族、道卡斯族、大武壠族、拍瀑拉族（巴布拉族）、馬卡道族、巴布薩族及凱達格蘭族等先後提出申請，各案進度不一。近期將依法組成「西拉雅族」民族審議委員會，並函請申請團體補正民族成員身分認定要件資料；完成補正後，依規定辦理為期30日之公告徵詢意見。若程序順利，預計於公告期滿後2個月內完成審議，並報請行政院核定。

    原民會最後強調，《平埔原住民族群身分法》之公布，是我國原住民族政策發展的重要里程碑。將分階段完成民族核定、民族成員名冊登載與個人身分登記，並與內政部及地方政府協力，落實憲法判決所揭示之身分認同與文化保障權。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播