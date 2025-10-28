為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    準國民黨副主席蕭旭岑 今晚在天津會見國台辦主任宋濤

    2025/10/28 19:53 記者施曉光／台北報導
    即將出任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑（左），今晚在中國天津會見中國國台辦主任宋濤（右）。（馬英九基金會提供）

    即將出任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑（左），今晚在中國天津會見中國國台辦主任宋濤（右）。（馬英九基金會提供）

    在國民黨新權力結構於11月1日正式上任之前，近日在國民黨主席當選人鄭麗文公布的高層人事名單中，將出任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑，今晚在中國天津會見中國國台辦主任宋濤，宋濤重申在一中原則、「九二共識」以及反對台獨的基礎上，加強國、共兩黨交流；蕭旭岑則強調，兩岸關係將進入嶄新階段，台灣8成以上民意期盼兩岸保持溝通交流。

    蕭旭岑指出，他代表馬英九以及即將上任國民黨主席的鄭麗文問候宋濤，並恭喜中共四中全會順利召開，通過十五五規劃，另一方面國民黨這次產生新的黨主席，國、共兩黨都進入新的階段，象徵兩岸關係也要進入嶄新階段。

    蕭旭岑還告訴宋濤，今年民進黨發動兩次大罷免都被台灣民意否決，有學者分析民進黨的「抗中保台」路線已經走到終點，這就是台灣最新的主流民意，期盼國、共兩黨能在堅持「九二共識」、反對台獨的共同基礎之上，一起合作，加強兩岸交流合作，維護台海和平穩定。

    對於蕭旭岑獲鄭麗文提名國民黨副主席，宋濤當面向蕭旭岑表達祝賀之意，並請蕭代為向鄭麗文轉達問候之意。

    此外，宋濤表示，兩岸都是炎黃子孫，都是中國人，今年是台灣光復80周年，中國舉辦紀念台灣光復80周年大會，設立台灣光復紀念日，就是要激勵兩岸同胞一起維護國家統一，中國大陸也願意加強國、共兩黨交流，推動兩岸和平發展，推進交流合作，共同為中華民族的偉大復興奮鬥。

    陪同蕭旭岑會見宋濤的人士有，前總統馬英九辦公室主任王光慈、前立委李德維、前行政院秘書長薛香川等人，中國方面陪同人員則有國台辦發言人朱鳳蓮、國台辦聯絡局長楊毅等人。

