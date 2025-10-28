規劃自駕遊奧地利險因駕照放棄 網友讚爆林佳龍：一個月後就獲承認

我國國際駕駛執照示意圖。（記者方瑋立攝）

奧地利交通部10月發布更新行政命令，明文承認台灣國際駕照效力，即日起持台灣國際駕照及駕照正本，即可在奧國駕車。網友陳沁瑜昨（27日）晚間在社群分享，今年9月規劃明（2026）年歐洲自駕滑雪行時，發現網路上有網友在奧地利被刁難，甚至威脅移送中國使館的消息，原本不想碰壁，沒想到時隔一月奧國已正式承認我國駕照，令她盛讚外交部長林佳龍「為台灣國際權益做出超棒貢獻」。

有民眾去年反映持台灣國際駕照無法在奧國臨時駕車，當時經我代表處向奧國交通部洽詢相關規定，奧地利答覆認為台灣國際駕照在奧地利並非有效，一般旅客無法在奧地利自駕。

請繼續往下閱讀...

臉書社群擁有6千多人追蹤的陳沁瑜昨晚發文說，今年9月底為規劃明（2026）年在歐洲滑雪行，正計畫要在德國與奧地利間自駕，卻在網路上搜尋到台灣人在奧地利自駕被刁難、被不承認、受屈辱要脅要移送中國大使館。

陳指出，她原本理所當然地不想碰壁，所以打算避開奧地利的雪場，沒想到時隔一個月，外交部長林佳龍所領軍的外交部，本（10）月24日成功爭取到奧地利政府承認台灣駕照。

陳沁瑜也說，沒想到時隔一個月，林佳龍看到了，成功爭取到奧國政府承認台灣駕照。她說，有沒有決心做事，絕對看得出來，除了高雄市長陳其邁的城市外交，她也看到林佳龍在為台灣的國際權益，做出超棒的貢獻。

外交部24日晚間表示，在該部與我國駐奧地利代表處與奧地利政府、奧地利台北辦事處的持續溝通與努力下，奧國交通部今年10月發布的相關更新行政命令，已明文承認台灣國際駕照的效力。 即日起，持我國國際駕照搭配我國駕照正本，均可在奧地利駕車。

外交部指出，外交部長林佳龍對此表達歡迎及肯定，後續也將協調交通部依據互惠原則，儘速恢復給予奧國同等待遇。此一國際駕照互惠措施，將有助於台灣與奧地利間商務與觀光往來，提升兩國人民的交流互動與友好情誼。

相關消息也傳上Threads社群，令網友驚嘆「太誇張了吧，一個月（就談成）？？？」，也引起其他網友紛紛留言回響：「（林佳龍）他當交通部長的時候，剛好遇上花蓮清水隧道火車出軌，明明不是他的問題也只能引咎辭職，跟其他政務官不同的是，他辭職後還把工作做到告一段落，而不是拍拍屁股走人」、「台中竟然放棄林佳龍，選了一坨」、「盧媽媽7年後才大徹大悟撿林佳龍的二期廚餘處理場來蓋…事情（指非洲豬瘟疫情）沒發生時都說民進黨亂花錢弊案，現在出事了才想要蓋」。

相關原文請見：

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法