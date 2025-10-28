台灣的存在威脅中共！ 美智庫列「10點事實」粉碎統一謬論

中共對台文攻武嚇不斷。（路透）

中共對台文攻武嚇不斷，並且持續在國際上打壓、意淫台灣為「中國不可分割的一部分」。美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國中心主任余茂春（Miles Yu）近日投書《華盛頓時報》（The Washington Times），列出10大理由反駁中共意圖統一台灣所端出的謬論。

余茂春27日在《華盛頓時報》投書題為「為什麼中國喊的『台灣統一』口號是一場騙局（Why China’s ‘Taiwan Reunification’ shibboleth is a hoax）」。余茂春在文章中直言，中共的「統一台灣」口號是一場由恐懼、意識形態與欺騙所支撐的騙局，台灣並非「叛離省份」，而是一個對共產主義統治的活生生反駁，是一個選擇了自由而非恐懼的社會。

他接著列出10個關鍵理由。首先是台灣從未屬於中華人民共和國，『中共從未在台灣領土上統治任何一吋土地，自1949年中共建政以來，台灣在政治、法律和軍事上始終不受其控制，因此『統一』一說純屬謊言，「從未統一者，何來『再統一』可言？」

第二，台灣主權並非國共內戰的延伸，「台灣的主權與獨立問題並非國共內戰的副產品，也不源於任何血緣和語言上與中國的連結。如此說法與俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭的邏輯如出一轍，即以共同語言與歷史作為侵略藉口。台灣的現代主權誕生於1980年代末以來的民主化過程，而非歷代王朝，也不是1911年清朝滅亡之時，亦非1949年國民黨退守台灣之後。當台灣被迫在國際舞臺上放棄與中共競爭代表『中國』之時，它的現代國家意識才真正形成，這與烏克蘭於1991年獨立後成為主權獨立國家是一樣的情形。與烏克蘭等國家一樣，台灣的國家地位源於政治覺醒，而非帝國崩潰。」

第三，國際法否定以歷史為藉口的征服，「2016年海牙常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）對中國南海主張的裁決明確否定了『歷史權利』作為領土依據的合法性，中國的『九段線』被判定毫無法律效力。相同原則亦適用於台灣：歷史淵源、古代移民遷徙或王朝統治皆不能成為現代併吞和主權申索的理由。然而，北京仍持續以歷史為武器，向印度、不丹、越南，菲律賓與日本等鄰國施壓並申索領土領海，這種行為展現的不是『後殖民主義受害者』，而是中共『新帝國主義者』的姿態和心態。」

第四，中共的動機是意識形態，而非領土，「中共執著於『統一』台灣，並非為了民族復興，而是為了完成1949年未竟的共產主義解放事業。1949年之前的國共戰爭在中共官方史觀中從來就不是『國共内戰』，標準的説法一直是『解放戰爭』。台灣持續的自主存在是對中共革命神話的恥辱和不斷提醒，因爲那場聖戰式共產革命從未因此而『解放』整個『中國』。中共軍隊仍自稱『人民解放軍』，其核心使命之一即是『解放台灣』。這種執念反映的不是愛國，而是革命復仇主義，一種要證明共產黨黨及其創世神話完美無瑕，戰無不勝的意識形態狂熱。」

第五，中共從未真正關心「領土完整」，「若『領土完整』真是其動機，北京便不會主動將比台灣大數十倍的『歷史上的中國領土』割讓給其意識形態盟友。如1945年中共承認外蒙古獨立，並向蘇聯、緬甸及北韓等社會主義國家讓渡大片土地。中共一再『送地』的歷史顯示其『台灣論述』的虛偽本質，其行事依據始終是意識形態，而非地理現實。」

第六，美國政策從未承認台灣屬於中國，「無論是三個《中美聯合公報》、《台灣關係法》或『六項保證』，都未承認北京對台灣的主權主張。美國的一中政策歷來僅『承認』即意識到中共有宣稱台灣為其一部分這種説法，卻從未表示同意或反對。美國的一中政策的關鍵有兩條，即華盛頓明確反對以武力改變現狀，並堅持任何解決方案都必須獲得兩岸人民的同意。多項民調顯示，絕大多數台灣人支持現狀（即事實上的獨立），並自我認同為『台灣人』而非『中國人』。這與新加坡有一比，該國超過75%的人口為華裔，但他們都自認為『新加坡人』而非中國人。」

「至於1971年的聯合國第2758號決議，它僅將『中國』的席位由台北轉交給北京，並未宣告台灣屬於中華人民共和國。歷屆美國政府，無論共和黨或民主黨，皆重申並堅持此解釋，最近一次是在今年8月。北京對該決議的曲解乃宣傳，而非法理。」

第七，台灣是中共轉移焦點的便利藉口，「北京對台灣問題的癡迷，恰是為了轉移外界對中共自己犯罪行爲的注意力，包括全球芬太尼走私、COVID-19起源責任、系統性人權迫害、宗教鎮壓以及對國際條約與貿易義務的反覆違反。藉由煽動民族主義情緒與『台灣獨立危機』，中共企圖並成功地分散了國際審視，並操縱全球輿論。『台灣問題』實際上更多是找借口和替罪羊的工程，而非主權問題。」

第八，對自由民主的恐懼，台灣是中共的存在性威脅，「讓中共恐懼的並非台灣的地理，而是其榜樣意義。作為一個自由、民主且以華人為主體的社會，台灣徹底粉碎了中共那套『中國文化不適合民主自由』的謊言。在台灣，自由選舉、財產保障與法治制度生機勃勃，台灣展現出沒有黨國暴政的中國可能會是什麼樣子。因此，台灣對中共而言是一種『存在性威脅』，它證明了中國人民完全有能力自我治理。中共所謂『統一台灣』的行動，其實是企圖熄滅十四億中國人對自由的希望。」

第九，虛假敘事與其西方代理人網絡，「為鞏固其謊言，北京長年在西方建立起一套精細而複雜的虛假宣傳網絡。其代理人包括與中國市場深度糾纏的商業精英、鼓吹『全球和諧』的輿論人物、主張『美國應負一切責任』的學者、接受中共統戰資金的大學研究中心，以及被企業利益資助的智庫。這些『代言人』將台灣描繪成挑釁者，將其民選領袖污名為『魯莽』，並將美國指為打台灣牌的『背後黑手』。這整個游說和污名體系建立在私利、意識形態共鳴、自利諂媚與刻意無知之上，其終極目標是削弱西方的道德清晰，並使專制侵略正常化。」

第十，終極騙局，「統一』即帝國復辟，「『統一』一詞掩蓋的是帝國復興的工程。中共對台主張並非要『民族復興』，而是要重建對所有華語世界的獨黨統治。這種邏輯同樣支撐著其在新疆、西藏與香港的鎮壓，即『中國民族』中不得存在任何中共獨裁統治之外的替代政治模式。因此，『統一』並非民族計畫，而是極權計畫。它要求屈服而非合作，抹殺而非和諧。若將其稱為『內政問題』或『民族統一』，便是替野蠻征服賦予合法性，背叛主權與自決的普世原則。」

最後余茂春表示，「今日世界所面臨的問題，不是中國與台灣是否統一為一體，而是真理與暴政是否能共存。歷史早已證明，二者不能共存。而這，正是北京最恐懼的事實。」

