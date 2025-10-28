為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    豬瘟爆發1週還在扯謊! 她轟盧市府不是螺絲鬆掉：根本是沒上螺絲

    2025/10/28 19:24 即時新聞／綜合報導
    台中市長盧秀燕。（資料照）

    台中市長盧秀燕。（資料照）

    台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟，盧市府對外說法一變再變，疫調報告也問題百出。反紫光奇遊團成員許美華忍不住痛批：「台中市政府這已經不是螺絲鬆掉的問題了，根本是沒上螺絲整台車散掉！」

    台中22日被證實發生首例豬瘟以來，台中市政府疫調說法幾乎一日一變，起初宣稱14日初次視察有養豬場「特約獸醫師」診治投藥，遭紀姓獸醫出面打臉後，又改稱是另名王姓合作獸醫，結果被踢爆王男只是藥廠業務，是沒有執業資格的「獸醫佐」，市府又搬出動保處賴姓獸醫師，稱是該名獸醫師做出判定，並於20日到場採檢。沒想到今天（28日）又出現第4名祁姓獸醫，外界狠酸被拖下水的獸醫「都可以湊一桌麻將了」，盧市府到現在還不願說實話。

    許美華今也在臉書發文批：「台中這次豬瘟案情，到底有幾個獸醫啊？WTF！台中市還更新說，最早通報者不是養豬場畜主，是『台中市養豬協會總幹事』；然後，根據中央災害應變中心今天下午最新的記者會，農業部防檢署說，豬豬死亡的數字跟日期都不對。依照台中市政府之前的疫調報告，豬死亡日期是10月10日，現在研判應該是更早，這事很嚴重，代表疫情可能比預期擴散……」

    「天啊真的會瘋掉！事發一個禮拜了，台中市政府團隊到底什麼時候才要說實話？還是從頭到尾根本沒有人知道是怎麼回事？台中市政府這已經不是螺絲鬆掉的問題了，根本是沒上螺絲整台車散掉吧，我真心無言。Lumama這齣芭辣爛戲劇本可以再更爛一點！」

