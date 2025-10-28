基隆市與公民團體座談 12月中下旬分區啟動

去年罷免案後，市長謝國樑（中）與發起罷免案的領銜人戴璟安（左）等公民團體座談。（基隆市政府提供）

基隆市公民團體「山海公民拆樑行動」去年發起罷免基隆市長謝國樑，罷免投票結果並未通過，謝國樑並邀請公民團體代表戴璟安參與座談會，日前謝國樑與戴璟安碰面，討論「第二次公民團體座談會」，預計在12月中下旬在各行政區舉辦。

謝國樑表示，去年與公民團體進行座談會，會中得到許多好的建議，日前他與戴璟安碰面，討論「第二次公民團體座談會」的舉辦形式與方案。戴向市府提議，以座談形式來辦理。

請繼續往下閱讀...

謝國樑說，與戴璟安建議今年的座談會希望能「分區辦理」，讓更多民間團體可以加入討論，反映各區不同的政策意見與立場，讓有意願對市政提出建言的市民都能有發聲的機會。謝國樑認為，這是非常好的建議，市府也願接受辦理。

謝國樑認為，公民參與對政府治理來說是很重要的一環，尤其自去年罷免投票過後，他抱持著感謝，謙卑地去看待及回應每一位市民的訴求，讓多元的聲音充分表達，非常希望透過第二次公民團體座談會，持續聽取民意、努力推動市政。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法