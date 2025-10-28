為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    管碧玲揭海巡護纜實況 盼「海纜七法」儘速通過

    2025/10/28 18:21 記者洪臣宏／高雄報導
    海巡署艦艇在海象惡劣下執勤，過程驚險。（取自管碧玲臉書）

    海巡署艦艇在海象惡劣下執勤，過程驚險。（取自管碧玲臉書）

    海巡署接連兩天執行守護海纜任務，先是驅離中國籍漁船，今（28）日在海象惡劣下出勤查處，海委會主委管碧玲在臉書上還原驚險過程，直呼經歷一場「心理三溫暖」，她提出守護海纜「 一個分享」，為海纜七法的「一個請求」鋪陳，希望能獲得通過。

    管碧玲分享兩段執勤影片並敘述過程，27日下午1時許，海巡在雷達發現中國籍漁船在台馬第二海纜北竿海域上方滯留，馬上派出船艇馳赴現場，雖然地處限制水域外4.1浬，為了預防對海纜造成傷害，海巡還是廣播驅離，並以無線電請其離開，完成驅離該艘漁船，海纜沒有受損。

    今天清晨7時許，海巡接獲中華電信通報，台馬二號海纜新增一處障礙，海巡立刻透過AIS的掌握啟動查處，當時的風力6-7級，陣風9級，浪高4公尺，完成搜證後，由於海象惡劣，海巡艦艇因而吸入異物，船體抖動嚴重，相當驚險，所幸船艇慢慢駛回，中華電信通知該海纜為自然劣化所致。

    管碧玲說，仔細描述守護海纜的實況，主要是為一個分享與一個請求，分享的是海巡的工作態度，用周全的假設派勤，不怕做白工，這樣才能避免漏網之魚或漏洞。

    管碧玲的請求是，希望海纜七法可以獲得通過，海纜七法是可以從上游有效的嚇阻破壞海纜，驅離異常滯留的法律效果，將可以從源頭大量排除故意斷纜的可能性，讓海巡可以把護纜的量能轉移到護漁與救難，大幅度的做了情境調整。

    大浪打過海巡艦艇船身，相當驚險。（取自管碧玲臉書）

    大浪打過海巡艦艇船身，相當驚險。（取自管碧玲臉書）

