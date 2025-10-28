張峻踹桌害傅崐萁嚇到？ 陳時奮教花蓮王如何「打架」笑翻網友！

張峻27日與傅崐萁起衝突。（圖翻攝自打馬悍將粉絲團）

國民黨立委傅崐萁昨（27日）舉辦「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，卻只邀請縣府、地方鄉民代表、村長及社團組織代表，大批災民被擋在門外，縣議會議長張峻不滿災民被擋，直接進入會場怒踢傅崐萁桌子，傅崐萁一度被嚇到，相關畫面引發熱議。旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）今（28日）戲稱要教傅崐萁「打架」，笑翻大批網友。

陳時奮今天在臉書發文，「傅崐萁昨天回花蓮召開『受災戶重建座談會』，身為光復鄉災民，也是花蓮縣議長的張峻未被邀請，但有多位縣議員出席，縣府官員也排排坐。在多位受災戶的簇擁之下，張峻闖進會場，踢了傅崐萁前方的桌子一腳，欺身向前推擠傅崐萁，但被傅崐萁的助理擋住了。傅崐萁似有受到驚嚇，抬出他的國會議員身分，但張峻根本不鳥他。直到張峻脫離近身範圍，傅崐萁才回神過來，叫罵張峻是現行犯，並揚言提告。」

「張峻踢的這一踢可媲美捷運美女的護座之踢，但更具舒壓效果，同溫層很多人重複看了多遍。針對張峻踢館傅崐萁，網路已有各種角度的評論，我就不湊熱鬧了。根據我的觀察，傅崐萁社會歷練不足，無法面對張峻的肢體挑戰。在這篇貼文，我要從實務的角度教傅崐萁如何打架。沒錯，我要教傅崐萁打架！可能有人會認為翁達瑞又犯了好為人師的毛病，還要教傅崐萁打架。如果你也這麼認為，我建議你稍安勿躁，等看完這篇貼文再來評斷。」

陳時奮接著傳授「打架7招」，「第一招是理直氣壯，文明的社會應該講理，不應暴力相向，問題是有些人就是不講理，只服從拳頭，給予暴力存在的空間，在比拳頭之前，應先確認道理站在自己這邊。傅崐萁召開災民重建座談會，卻不讓具有災民身分的張峻參加，道理站不住。這就像賣牛肉麵，但碗裡卻沒有牛肉，被翻桌剛好而已。第二招，冷靜判斷，面對肢體挑戰時，老江湖能立刻判斷對方企圖：真要打或只是演戲。張峻氣沖沖的闖進會場，抬腳一踢，發出巨大聲響，物品四處散落，但桌子卻沒碰到傅崐萁。張峻的力道剛好，只要嚇傅崐萁而已，否則這一踢絕對見紅。傅崐萁不夠冷靜，當場被嚇呆了，未能看出張峻只在演戲而已。」

「第三招，不能示弱，不管對方要真打或演戲，面對肢體挑戰時絕對不能輕易示弱。若對方要真打，示弱會被打更慘，若對方只是演戲，示弱會被恥笑一輩子。張峻踢了桌子之後，傅崐萁的助理就走過來，不讓張峻接近傅崐萁。在桌子與助理的保護下，傅崐萁的臉色無奈，腳步還往後退。張峻只在演戲，傅崐萁卻示弱了。第四招，強力反擊，張峻踢完桌子後，還伸手碰觸傅崐萁的肩膀，但傅崐萁都沒有反擊。既然張峻只是演戲，傅崐萁更應該強力反擊。要演戲大家一齊演啊！如果我是傅崐萁，張峻踢桌子的當下，我會用力拍桌子，起身迎上張峻，高聲怒吼『你想怎麼樣？』雖然大聲，我不會跟對方有肢體接觸，以免擦槍走火。」

「第五招，頭銜沒用，在比拳頭的場合，千萬不能比抬頭，被嚇到的傅崐萁犯了大忌，抬出國會議員的頭銜，卻被張峻當場反譏。第六招，不能報警，在江湖行走，江湖事就留在江湖，不能輕易威脅報警或提告。張峻演完戲後，傅崐萁察覺危機已經解除，開始在現場叫罵張峻現行犯，還威脅提告。傅崐萁的叫罵，讓我回憶起高中的往事，只有拳頭不夠大的同學，才會揚言報告教官。第七招，身體練好，既然肢體挑戰在所難免，在外面走跳的人就要把身體練好，傅崐萁的身材比張峻高大，沒有示弱的道理，問題是傅崐萁吃的肥肥嫩嫩，張峻則是肌肉結實。」

最後陳時奮笑稱，「以上是我發展的打架七招，慷慨與傅崐萁分享。看到這七招後，大家應該肯定我的實務經驗，可以教傅崐萁打架，絕非好為人師而已。末了，我要跟大家懺悔一件事：年輕時我真的會用拳頭解決問題。當年到美國攻讀博士，還有台灣同學戲稱我在躲一清專案。未料進了學界之後，很多人都說我看起來很斯文。我只能說，讀書真的可以改變氣質！」

