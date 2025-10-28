立院三讀公務人員考績法 涉犯職場霸凌得1次記2大過處分

立法院院會今三讀通過「公務人員考績法部分條文修正案」，增列若涉犯職場霸凌、酒後駕車、性侵害、性騷擾等情事者，得予以1次記2大過處分。（資料照）

立法院院會今三讀通過「公務人員考績法部分條文修正案」，增列若涉犯職場霸凌、酒後駕車、性侵害、性騷擾等情事者，得予以1次記2大過處分；另依司法院釋字第583號解釋意旨，增訂懲處權行使期間，且依情節輕重將其區分為記過與申誡5年、記一大過7年及1次記2大過15年等3種懲處權時效類型。

考試院指出，本次審查考績法第12條部分，主要是配合「公務人員保障法」有關公務體系對於職場霸凌防治所做的相關規範，併同將職場霸凌增列為1次記2大過免職的條件；同時，為配合政府杜絕酒駕、性侵害及性騷擾等重大政令，將這些重大違失行為併同增列，以完善相關的懲處規範。

考試院續指，另為符合司法院釋字第583號解釋意旨，增訂懲處權行使期間，並依照情節輕重將其區分為記過與申誡5年、記一大過7年及1次記2大過15年等3種懲處權時效類型，以符合法律保留原則。

三讀條文也明定，前項期間自違失行為終了之日起算；行為屬不作為者，自作為義務消滅時起算。但行為之結果發生在後者，自該結果發生時起算。

在公務人員「另予考績」部分，考量女性因請育嬰假，或入伍、因公傷病請公假，因未符合「連續」任職達6個月的要件，無法辦理另予考績；此一條件過於嚴苛，也未盡公平，新法也將「連續」改為「累計」，即「另予考績：指各官等人員，於同一考績年度內，任職不滿1年，而累計任職已達6個月者辦理之考績」。

三讀條文也規定，公務人員任職期間符合上述規定，惟全無工作事實者，不辦理年終考績或另予考績。但經機關選送帶職帶薪進修者，不在此限。

此外，為營造友善養育子女的職場環境，新法也放寬育嬰留停人員辦理「另予考績」者，也得以「另予考績」取得同官等高一職等的任用資格。

三讀條文明定，因育嬰留職停薪辦理的「另予考績」，2年列甲等者，視為年終考績1年列甲等；1年列甲等1年列乙等或2年列乙等者，視為年終考績1年列乙等。前項以外「另予考績」及以不同官等職等併資辦理年終考績的年資，均不得予以併計取得高一職等升等任用資格。

