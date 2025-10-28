反對廚餘倒神岡 周永鴻批台中市府說謊

周永鴻議員服務處同仁欲進神岡垃圾場拍攝，但被環保局以「上面交代」拒絕後，拍攝外部照。（周永鴻服務處提供）

台中市議員周永鴻今天痛批台中市長盧秀燕在市政會議上聲稱，廚餘僅會暫置於4大掩埋場，實際上，神岡掩埋場仍在偷偷傾倒廚餘，「到底要說謊到什麼時候？」；環保局表示，4大掩埋場是對外開放給養豬戶，神岡掩埋場是處理神岡清潔隊回收的廚餘，以免都倒到同一地方，大家都被影響。

周永鴻指出，團隊同仁前往現場關心卻遭阻擋，現場人員甚至表示「上面交代不准進入」，讓人質疑市府刻意規避議員監督，要求相關下令阻擋的市府官員出面說明。

請繼續往下閱讀...

他進一步指出，神岡掩埋場早已停用多年，如今未經環評、未有任何計畫，就重新傾倒廚餘，完全違法亂來。廚餘堆置不僅會吸引禽鳥、造成傳染病風險，更可能產生滲水污染，尤其近日天候多雨，更將加速腐化、惡臭與污染。

周永鴻怒批，神岡人不是次等公民，市府的荒腔走板不應該由在地居民承受，嚴正反對市府將廚餘堆置在神岡，並要求立即停止相關作業，公開交代決策過程與責任歸屬。

環保局表示，神岡舊掩埋場有不透水布等設施，不會污染土壤，4大掩埋場主要是對外開放給養豬戶，大家才不會擠到同一個地方，以免都被影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法