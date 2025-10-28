保台符合美國利益 金融時報專欄：台灣至關重要美不可能放棄

台灣的重要性使美國放棄台灣的可能性渺茫。（路透）

美國總統川普在與中國國家主席習近平會面前夕，對台灣的言論令台灣人憂心，《金融時報》專欄作家拉赫曼（Gideon Rachman）指出，台灣在全球經濟與地緣政治的重要性，讓美國不可能放棄台灣，但即使美國不插手，台灣仍能對抗北京，侵台將是習近平令人難以置信的魯莽之舉。

拉赫曼說，他近期訪問上海，一位知名的中國民族主義者告訴他，一旦美國袖手旁觀，台灣將別無選擇，只能屈服，依照中國的條件被統一。然而，中共的期盼、台灣的恐懼都過度了，美國完全放棄台灣的可能性渺茫，而即使台灣被迫自我捍衛，征服台灣對北京將是極其困難的挑戰。

他指出，因為台灣是民主國家，所以值得美國捍衛的主張不太可能吸引川普，然而防止台灣落入中國之手對美國利益至關重要。

台積電生產全球90%最先進半導體。這家公司與其複雜的供應鏈網絡不可能全盤遷移至亞利桑那州。允許中國實際控制全球半導體產業，將重創美國的經濟安全。

更廣泛的戰略主張也支持美國捍衛台灣。二戰結束以來，美國在太平洋握有主導力。台灣位於第一島鏈中央，該島鏈有助於遏制中國海軍，防止其主宰偌大的太平洋。

隨著東亞如今成為全球經濟核心，美國若默許中國取得該區霸權，將是愚蠢的，而將台灣拱手讓給北京將被視作如此。即使川普有意與習近平「交易」，放棄台灣，華府人士可能大加勸阻。

但如果美國袖手旁觀，認為台灣將毫不抵抗屈服於中國也是錯誤想像。近期民調顯示，超過三分之二台灣人表態願意為捍衛台灣而戰。台灣有大量反艦飛彈，當中國侵略船艦橫越台灣海峽時，極易遭襲擊。

因此許多分析家認為，中國可能企圖封鎖台灣，使台灣缺乏糧食、能源與其他資源，進而迫使其與北京談判。一些人士推估，台灣的天然氣可能僅能撐10天。

然而台灣相信，如果採取能源與糧食配給，台灣將能抵擋6個月的海上封鎖，而中國將苦於因應長達半年切斷台灣的所有對外貿易，特別是來自美、日與其他西方民主國家強烈的外交、經濟與軍事壓力，這些國家的經濟將因台灣海峽的封鎖而受到沉重衝擊。

侵略與封鎖台灣將是習近平令人難以置信的魯莽行為，將拿中國的經濟、國際地位與其自身的政治未來豪賭。遺憾的是，俄國總統普廷2022年入侵烏克蘭證明，獨裁者可能誤判形勢。這就是川普對台灣議題信口開河的危險之處，如果美國總統真的想成為和平締造者，他承受不起意外為中國入侵台灣開啟一扇門。

