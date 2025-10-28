立院三讀》無照駕駛最高罰6萬元 噪音車罰3600

立法院長韓國瑜敲下議事槌，三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案。（記者劉信德攝）

鑑於近年無照駕駛事件頻繁，立法院會今日三讀通過「道路交通管理處罰條例修正案」，將無照汽車駕駛人罰鍰加重至最高6萬元、無照機車駕駛人罰鍰最高至3萬6千元；另，針對汽車使用非原型式排氣管不依規定申報異動登記也將加倍處罰，由現行1800元增至3600元罰鍰。

根據警政署統計，2019年無照駕駛件數達4萬5千餘件，造成658人死亡、6萬5千餘人受傷，2023年增加至5萬5千餘件，造成763人死亡、7萬8千餘人受傷，整體呈現成長趨勢，也遠高於酒駕致死人數253人。

原條文規定，汽車駕駛無照駕駛、領有機車駕駛駕照卻駕駛汽車、偽造汽機車駕駛駕照、駕照被吊銷、註銷仍持續駕駛、駕駛執照吊扣期間持續駕駛者，以及無照卻指導他人駕車者，均罰6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，朝野立委均認為應加重汽機車無照駕駛罰鍰以達嚇阻效果。

三讀條文明定，提高無照駕駛的罰則，機車駕駛人可處1萬8000元以上、3萬6000元以下罰鍰；汽車駕駛人處3萬6000元以上、6萬元以下罰鍰，均當場移置保管該汽車。

另，針對改裝排氣管等噪音問題，條文也明定，未來汽車使用非原型式排氣管不依規定申報異動登記將加重罰鍰，由現行的1800元罰鍰增至3600元，加倍處罰，並責令於15天內檢驗，公路監理機關得收取檢驗費用，逾期15天以上者吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期2個月以上者，註銷其牌照，盼有效從源頭解決改裝車噪音問題。

