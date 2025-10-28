為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院三讀》無照駕駛最高罰6萬元 噪音車罰3600

    2025/10/28 18:01 記者林哲遠、林欣漢／台北報導
    立法院長韓國瑜敲下議事槌，三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案。（記者劉信德攝）

    立法院長韓國瑜敲下議事槌，三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案。（記者劉信德攝）

    鑑於近年無照駕駛事件頻繁，立法院會今日三讀通過「道路交通管理處罰條例修正案」，將無照汽車駕駛人罰鍰加重至最高6萬元、無照機車駕駛人罰鍰最高至3萬6千元；另，針對汽車使用非原型式排氣管不依規定申報異動登記也將加倍處罰，由現行1800元增至3600元罰鍰。

    根據警政署統計，2019年無照駕駛件數達4萬5千餘件，造成658人死亡、6萬5千餘人受傷，2023年增加至5萬5千餘件，造成763人死亡、7萬8千餘人受傷，整體呈現成長趨勢，也遠高於酒駕致死人數253人。

    原條文規定，汽車駕駛無照駕駛、領有機車駕駛駕照卻駕駛汽車、偽造汽機車駕駛駕照、駕照被吊銷、註銷仍持續駕駛、駕駛執照吊扣期間持續駕駛者，以及無照卻指導他人駕車者，均罰6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，朝野立委均認為應加重汽機車無照駕駛罰鍰以達嚇阻效果。

    三讀條文明定，提高無照駕駛的罰則，機車駕駛人可處1萬8000元以上、3萬6000元以下罰鍰；汽車駕駛人處3萬6000元以上、6萬元以下罰鍰，均當場移置保管該汽車。

    另，針對改裝排氣管等噪音問題，條文也明定，未來汽車使用非原型式排氣管不依規定申報異動登記將加重罰鍰，由現行的1800元罰鍰增至3600元，加倍處罰，並責令於15天內檢驗，公路監理機關得收取檢驗費用，逾期15天以上者吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期2個月以上者，註銷其牌照，盼有效從源頭解決改裝車噪音問題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播