新北議會綠營質詢聚焦藍營家務事 國民黨團反嗆「議會不是政黨研討會」

民進黨團多位議員將焦點放在國民黨黨務及新任主席話題上，甚至大談政黨合作與兩岸立場。國民黨團怒批綠營整場質詢宛如政論節目現場，嚴重偏離市政主軸，議會是民意殿堂，不是政黨研討會，綠營應回歸監督市政、回應市民期待。（記者羅國嘉攝）

新北市議會今天進行市政總質詢的首日議程，由民進黨團打頭陣，多位綠營議員將質詢焦點放在國民黨黨務及新任黨主席等話題上，並評論藍白合及在野黨的兩岸立場等；對此，國民黨團會後在場外發表評論，抨擊綠營的整場質詢宛如政論節目，嚴重偏離市政主軸，民意問政殿堂不是政黨研討會，呼籲綠營回歸市政監督。

國民黨團書記長王威元指出，議員質詢的目的是監督市政、爭取民眾福祉，而非拿寶貴的質詢時間炒作藍綠對立，綠營民代若是真心為民，應關注流感疫情、食品安全、交通建設及用電穩定等市政議題，而非浪費納稅人資源上演政治評論秀。

請繼續往下閱讀...

藍營黨團副書記長黃心華反諷說，民進黨議員既然這麼關心國民黨的家務事，「要不要入黨申請書？藍營議員都可以當推薦人。」黃心華表示，國民黨主席選舉已經結束，市政建設仍須推進，「民進黨這麼關心李四川、劉和然、黃國昌要不要選新北市長，卻不關心自家候選人，請問綠委蘇巧慧知道嗎？」

另外，針對民進黨提出的「普發4.6萬元現金」議案，國民黨團表示，若市府財政確有餘裕、又不影響既定建設推動，國民黨團不會反對，但市府已明確說明，若要發放全體市民4.6萬元，總額高達1800億元，但新北市一年統籌分配款僅約300多億元，「除非賣公園、賣大樓」才能籌到這筆錢。

國民黨團批評說，民進黨原本反對普發現金，如今又要求加碼發現金，做法矛盾、罔顧財政紀律，以財政條件比較，新北每人分配的統籌款僅約2.3萬元，新竹有6.5萬元，情況截然不同，呼籲綠營珍惜選民的託付，勿把議會變成政治評論的秀場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法