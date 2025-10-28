雙線出擊！賴清德拚國防、蕭美琴展戰貓 內外齊發護台決心

賴清德總統視導陸軍「陸勝一號」操演。（總統府提供）

賴清德總統昨晚出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴時宣示，台灣要以「大衛對抗歌利亞」的精神抵抗威權脅迫，今前往嘉義視導陸勝1號全新實戰操演，也重申反併吞、反侵略、厚植國防實力的決心。與此同時，蕭美琴副總統接受德媒專訪強調台灣「戰貓」精神，正副總統雙線並進，向國內外展現台灣堅定守護國家的立場。

賴清德在「美國以色列公共事務委員會」晚宴上表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權的解方，台灣要持續提升國防投資，仿效以色列與美國的「鐵穹」與「金穹」打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統。賴今視導陸勝1號操演時也說，政府會持續支持國軍的建軍備戰工作，唯有堅定反併吞、反侵略，積極投資國軍，厚植國防實力，才能真正確保台海的和平與穩定。

請繼續往下閱讀...

與此同時，蕭美琴接受「德國第一公共電視台」（ARD）「世界之鏡」（Weltspiegel）節目專訪也於昨晚播出，蕭揭露中國對台擴大軍演，並透過在國際孤立台灣、錯假訊息認知戰、經濟脅迫等「混合式脅迫手段」全面進逼，台灣現在一切努力都是為了防止戰爭發生；蕭也提及，台灣在艱難環境下必須保持靈活與務實，並具備自我防衛能力，「像貓一樣，被逼到牆角時也會反擊」，呼籲國際社會應「善待台灣這隻貓」。

總統府發言人郭雅慧受訪表示，賴清德總統今天是國防既定行程，前往雲嘉地區慰勞辛勤操演的國軍弟兄姊妹，肯定為守護國家安全所付出的努力；蕭美琴副總統則是受邀透過國際媒體專訪，向全球發聲，說明台灣堅定守護民主自由的立場。

府：賴蕭談話對象雖不同 核心精神一致

郭雅慧說，兩人談話對象雖不同，一位向國內國軍官兵，一位面向國際社會，但核心精神一致：都在傳達台灣追求和平、維持現狀、堅守民主自由生活方式的決心，展現政府上下共同守護國家的意志。

蕭美琴副總統接受德國第一公共電視台（ARD） 「世界之鏡」（Weltspiegel）節目專訪。（總統府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法