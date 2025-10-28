為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    雙線出擊！賴清德拚國防、蕭美琴展戰貓 內外齊發護台決心

    2025/10/28 17:42 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統視導陸軍「陸勝一號」操演。（總統府提供）

    賴清德總統視導陸軍「陸勝一號」操演。（總統府提供）

    賴清德總統昨晚出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴時宣示，台灣要以「大衛對抗歌利亞」的精神抵抗威權脅迫，今前往嘉義視導陸勝1號全新實戰操演，也重申反併吞、反侵略、厚植國防實力的決心。與此同時，蕭美琴副總統接受德媒專訪強調台灣「戰貓」精神，正副總統雙線並進，向國內外展現台灣堅定守護國家的立場。

    賴清德在「美國以色列公共事務委員會」晚宴上表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權的解方，台灣要持續提升國防投資，仿效以色列與美國的「鐵穹」與「金穹」打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統。賴今視導陸勝1號操演時也說，政府會持續支持國軍的建軍備戰工作，唯有堅定反併吞、反侵略，積極投資國軍，厚植國防實力，才能真正確保台海的和平與穩定。

    與此同時，蕭美琴接受「德國第一公共電視台」（ARD）「世界之鏡」（Weltspiegel）節目專訪也於昨晚播出，蕭揭露中國對台擴大軍演，並透過在國際孤立台灣、錯假訊息認知戰、經濟脅迫等「混合式脅迫手段」全面進逼，台灣現在一切努力都是為了防止戰爭發生；蕭也提及，台灣在艱難環境下必須保持靈活與務實，並具備自我防衛能力，「像貓一樣，被逼到牆角時也會反擊」，呼籲國際社會應「善待台灣這隻貓」。

    總統府發言人郭雅慧受訪表示，賴清德總統今天是國防既定行程，前往雲嘉地區慰勞辛勤操演的國軍弟兄姊妹，肯定為守護國家安全所付出的努力；蕭美琴副總統則是受邀透過國際媒體專訪，向全球發聲，說明台灣堅定守護民主自由的立場。

    府：賴蕭談話對象雖不同 核心精神一致

    郭雅慧說，兩人談話對象雖不同，一位向國內國軍官兵，一位面向國際社會，但核心精神一致：都在傳達台灣追求和平、維持現狀、堅守民主自由生活方式的決心，展現政府上下共同守護國家的意志。

    蕭美琴副總統接受德國第一公共電視台（ARD） 「世界之鏡」（Weltspiegel）節目專訪。（總統府提供）

    蕭美琴副總統接受德國第一公共電視台（ARD） 「世界之鏡」（Weltspiegel）節目專訪。（總統府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播