廚餘救星停滯不前 卓冠廷：盧秀燕出包老是跟擋林佳龍有關！

台中養豬場爆發非洲豬瘟，防疫期間全國禁用廚餘養豬，台中市每日近200噸廚餘無處去化，市府以「挖坑堆肥掩埋」作為緊急處理方案，事實上只是露天堆置廚餘，引爆民怨。近日外界質疑盧市府阻撓前市長林佳龍推動的外埔綠能生態園區案致熟廚餘處理設備停滯不前，如今爆發豬瘟疫情，盧市府才著急到處找掩埋場處理廚餘。曾任林佳龍市府新聞局長的新北市議員卓冠廷，今天（28日）跳出來嘲諷，盧秀燕出包老是跟她擋林佳龍建設有關，「這麼多對未來有幫助的事，我們也才4年時間可以做……請問給你盧秀燕8年，你都在幹什麼好事？」

非洲豬瘟中央災害應變中心前進應變所26日召開記者會對外說明進度時，盧市府遭質疑「逢龍必反」，林佳龍擔任台中市長期間推動的外埔綠能生態園區熟廚餘處理設備停滯不前，盧秀燕回覆「這是錯誤資訊」，她擔任市長7年多，外埔綠能園區運作6年多。但明年將代表民進黨參選台中市長的立委何欣純馬上打臉，外埔園區在前市長林佳龍時代就完成，目前僅「低度運作」，與盧說法落差很大，台中市每天有200多噸廚餘，如果照著原先規劃順利推進，就不會像現在沒有處理能量。

何欣純指出，依照林佳龍規劃，外埔綠能生態園區整體開發預計第二期在2024年營運，前後加總年規模量能超過5萬噸，處理能量空間從容有餘。很遺憾外埔第二期工程被盧市府認為不是重點，落後6年「市長還說開始籌備」，完全沒有處理能量，發生豬瘟疫情後，市府無所適從，倉促到處找掩埋場埋廚餘，對台中市環境維生影響大，市民非常憂心憂慮。

而卓冠廷今天在臉書發文表示，外埔生質園區本是台中可以處理廚餘問題的救星，「當年一期ROT案2017年10月動工、2018年11月完工試運轉。周邊原本都是堆肥場，直接活化，第一期處理生廚餘、第二期處理熟廚餘，本應在2022年完工。當時時空背景下，盧秀燕煽動討論，要林佳龍為空汙扛起全責，當時的外埔綠能園區，因此被認為是乾淨能源的其一選項。他的『廚餘去化』功能反而沒有被外界重視。」

「但其實，廚餘進去外埔生質園區，每公噸比進焚化爐節省約1千元，每年約5萬公噸，24年就可減少台中市納稅人約12億支出，而且每年可以發電887萬度。多年後，盧秀燕擋了林佳龍的文山焚化爐升級、外埔生質園區二期，台中垃圾滿溢，各界才驚覺，盧秀燕是個處理不了垃圾山、處理不了廚餘，遇到空汙就把台電當提款機，然後只會每年購物節抽名車豪宅的人。」

最後卓冠廷酸：「有些人問，為什麼盧秀燕出包，老是跟他擋林佳龍建設有關？對啊，我也很想問。這麼多對未來有幫助的事，我們也才一屆、只有4年時間可以做。那請問給你盧秀燕8年，你都在幹什麼好事？」

