轟謊上加謊！王婉諭列盧市府「荒腔走板」 失守非洲豬瘟大事記

台中市養豬場爆發非洲豬瘟，市長盧秀燕第一時間神隱選擇去購物節記者會，市府團隊也被轟防疫慢半拍，農業局甚至連判定不用採檢的獸醫都能先後說出3個版本，引發更多疑點。時代力量黨主席王婉諭今日向盧秀燕喊話：「你說了一個謊，就要靠更多的謊來彌補，應該正面回應目前所有質疑，清楚地向國人報告真實的疫調結果。」

王婉諭強調，非洲豬瘟疫情爆發到今天，案情出現大逆轉，台中政府一連串的推託、掩蓋，通通被戳破。病毒從哪裡來還要調查，但是台中市政府通報、採檢、稽查三關失靈，不只讓台灣史上首例的非洲豬瘟本土案例，更重創了台灣養豬業數十年來的心血。

王婉諭說明，一開始市府提供的時間序，是10月10日台中梧棲養殖場豬隻開始出現死亡；10月14日累計死亡20頭，動保處前往訪視卻沒有進行採樣；10月20日累計死亡171頭，動保處才趕往採樣送驗，隔天就驗出陽性。當時，社會普遍出現兩個疑問：紀姓獸醫是不是誤診？動保處這整整十天內到底在幹嘛？

她指出，台中市政府把這位獸醫搬出來，根本就只是想要轉移焦點，結果先翻車的，就是自己。紀姓獸醫很快就澄清，他整個案發期間根本就沒有到過案例場，更不曾給藥。市府隨後改口說是誤植，稱當天去的不是「紀姓」獸醫，而是「王姓」獸醫；之後又改口，王姓其實是「獸醫佐」。

王婉諭強調，台中市政府在27日又承認，不只「紀姓獸醫師」沒到過養豬場，連「王姓獸醫佐」也不曾到養豬場看過，所謂到場診治只是豬農打電話詢問後自行投餵舊藥。更離譜的是，連死亡頭數都講不清，最後證實只有76頭。甚至直到今天，都還繼續蹦出第三位、第四位獸醫。

「台中市政府從頭到尾沒有說對一件事！」她批評，市府稽查也是螺絲掉滿地，廚餘依規定要蒸煮90度、時長1小時並每天拍照存證上傳，但豬場5月上傳24次、6月8次、7月1次，8月開始就沒有了。市府7月雖有派員稽查，卻只是口頭提醒，完全沒有任何作為，一直到疫情爆發才發現狀況。

王婉諭表示，任誰都看得出來，盧秀燕市長是有志總統大位的人，但選總統靠的不是漂漂亮亮的包裝，而是看你解決問題、回應危機的能力。她痛批，這幾天，只看到台中市政府推卸責任、搞錯資訊、怠惰行政的表現，甚至直到現在，都還沒解釋：豬隻不斷死亡的那十天內，動保處為什麼毫無反應。全國同島一命守了7年的防線，在台中市府的荒腔走板之下，一夕破滅。

