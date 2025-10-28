京華城案出庭 柯文哲：張景森若有選舉就會坐在被告席上

京華城案，前民眾黨黨主席柯文哲庭後步出法院。（記者王藝菘攝）

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積率等弊案，今傳喚前台北市長陳水扁時代的前都發局長張景森作證，張景森證稱他對圖利罪很敏感，在公務系統任職期間都在圖利的陰影下做事與決策，隨時留意不踩線；柯文哲於詰問結束後說，張景森是因為沒有去選舉，否則就會坐在他的這個位子（被告席）上；威京集團主席沈慶京則要求究辦偵查檢察官林俊言涉濫權追訴罪。

張景森作證時說，他對圖利罪很敏感，很討厭這條罪名，他進入政府做事幾十年，每件事的決策都是在圖利的陰影下做事，所以就很注意，有法令就依法，若法令沒規定，就要給個合理、適當的理由，差別在於理由有沒有創意、說服力。張說，京華城案搞了30年，最終回到它原本就擁有的容積，沈慶京也深陷牢獄之災，「這是都市計畫悲慘的案件」。

詰問結束後，柯文哲發言表示，他現在的心情不是難或悲傷，他被關了1年，法院到現在還在討論他犯了哪條法令，監察院糾政北市府，但連監委自己也不知道京華城是「商三」還是「商三特」，監察院做了一堆調查，結果糾正案報告也不一樣。

柯文哲說，張景森說從事公務工作十幾年，都在圖利罪的陰影下度過，「我告訴你，那是因為你沒有選舉，如果你有選舉，你就會坐在我這個位子（被告席）上」。

柯強調，京華城陳情案送研議後，他就沒有再管，檢察官如果對結果不滿，應該去起訴都委會，「怎麼會找我麻煩」，他沒干涉都委會，審議過程也公開透明，一切攤在陽光下，「就這樣吧，一切交給上帝決定」。

沈慶京則指出，京華城為了20%容積獎勵，所付出的公益性、對價性的回饋代價極高，評估約須額外付出70億元成本，建築成本另計，回饋已遠遠超過容獎的價值，既沒有利益，又何來「被圖利」？又何必去行賄？

沈慶京堅認起訴內容是子虛烏有，申請容獎合法合規，只因他沒配合林俊言檢察官咬柯文哲，在他戒護就醫、身心脆弱之際，以手銬、腳鐐、鐵鍊將他綁在病床上，恐嚇利誘他且不錄音錄影，再扣押土地、讓京華城廣場無法銷售、銀行抽銀根，抄家滅族報復他，還涉洩密給媒體，他請求法院將林俊言依「濫權追訴罪」移送偵辦。

京華城案，台北市前都發局長張景森出庭。（記者王藝菘攝）

