國防部特別預算草案8月送政院 卓榮泰：目前還沒看到

行政院長卓榮泰表示，為了充實台灣的國防，也考量到台灣的財政，政府如果有需要編列任何的特別預算，會照程序來進行。（記者劉信德攝）

民進黨立委王定宇上週透露表示，台灣政府預計在10月底、11月初提出規模高達1.3兆元的特別預算。國民黨立委徐巧芯今天質詢關切特別條例進度與金額，國防部副部長鍾樹明答詢說，8月8日已送到行政院；行政院長卓榮泰表示，他目前沒有看到任何內容，且金額還要經業務處審核，委員講的事情政院無法證實。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。徐巧芯質詢詢問，除了今年國土預算的1000多億元，明年準備要審查的9500多億元，有立委表示，年底要再增列1.3兆的國防預算，請問是否屬實。

卓榮泰表示，為了充實台灣的國防，也考量到台灣的財政，政府如果有需要編列任何的特別預算，會照程序來進行。不過，到目前為止，任何有關特別預算的金額、方向、內容等等，都沒有在行政院，「我都沒有看到這個內容，也就是說，我們沒有進一步在討論。」

徐巧芯追問，如果行政院要在年底前提一個1.3兆元的特別預算，現在要11月了，但卓現在什麼都還沒看到、什麼都還不知道。這麼大的金額都還沒有規劃，都還不清楚，到時候提出的特別預算能夠說服多少人。

卓榮泰說，請委員更正一下，不是他都沒有規劃，是國防部等相關部會在規劃，到現在沒有任何案子讓他看到。如果真的有一個特別預算案，一定會請立法院在充裕的時間內，詳細的審查內容。

徐巧芯接續詢問，國防部有無提報1.3兆的特別預算到行政院。鍾樹明答詢說，整個特別預算條例草案已經送到行政院審查，但還沒有到行政院長手上，並補充是在8月8號送出。

徐巧芯說，現在已經10月28號，院長還沒拿到啊？並追問詳細金額。卓榮泰說，業務處一定是很慎重的審核，金額部分，還要經過行政院業務處的審核，才能夠對外說明。

鍾樹明表示，國防部送出的相關特別預算的條例並非金額。徐質疑，有相關的品項就知道相關的金額，不要內行人說外行話；鍾回應，並不是每一個品項都一定會過，不是內行人說外行話。

卓榮泰表示，未來在審查的過程，如果內涉機密，都有可能用機密的會議來進行，在這裡公開討論，他覺得是千萬不宜，況且現在沒有固定案子。徐則不滿反嗆，這是王定宇在美國的時候說的，既然有委員提出，她當然要詢問。

卓榮泰也說，如果還在業務處審核的過程當中，這個案子並不是現在最後的結果，不是最後的結果，現在在這裡討論就沒有必要。徐巧芯問，所以1.3兆預算是一個假消息？卓回應，這個消息不是從行政院出去，委員講的事情，行政院沒有辦法做任何的證實。

