歐盟「再武裝」擬邀可信賴夥伴 歐議員柯理和點名台灣

2025福爾摩沙俱樂部台北年會主席、歐洲議員柯理和（Rihards Kols）。（記者陳逸寬攝）

「福爾摩沙俱樂部」年會主席、歐洲議員柯理和（Rihards Kols）今（28）日在台北召開國際記者會指出，歐盟正在推動「2030戰備計畫」（Readiness 2030）與「歐洲再武裝」（ReArm Europe）政策，目標是強化歐洲防衛能量與供應鏈韌性。他強調，歐盟執委會已呼籲成員國在軍事採購與裝備上優先使用歐洲製造，但同時「邀請可信賴夥伴」共研、共製，「台灣正是能夠積極參與的夥伴之一」。

柯理和在記者會上說，歐洲「再武裝」與「戰備計畫」的核心在於讓歐洲在面對新威脅時能提升整體防衛自給與生產能量，不僅強化歐洲內部的軍工體系，也為與民主夥伴共同合作開啟新契機。他指出，這兩項政策的精神，是要讓歐洲在維持自主的同時，與志同道合的夥伴建立可長期依賴的防衛合作網絡，而在國防產業專案上共同研發、合作，台灣正是能夠積極參與的夥伴之一。

請繼續往下閱讀...

他指出，無人機與自主水下載具等技術既具軍民兩用價值，也可應用於海底電纜防護與偵測，「這正是歐台合作可以落地的領域」。他並提及拉脫維亞已與台灣簽署無人機合作備忘錄，後續可進入研發與生產階段，歐盟各成員國的「無人機聯盟」（Drone Alliance）也在積極擴展合作範圍。

柯理和進一步說明，歐盟正在啟動「連結歐洲設施」（Connecting Europe Facility）計畫，將軍事機動擴展至「反機動」領域，納入海上防護與關鍵基礎設施維修能力。他舉例，美國與芬蘭近期簽署共同生產十四艘破冰船協議，顯示歐洲在高北地區（High North）同樣面臨俄羅斯軍事化與中國「近北極國家」野心的威脅。

他警告，若歐洲僅關注內部局勢而忽略外部安全，「將再次錯失時機、讓對手取得主動」。因此歐盟與可信賴夥伴必須透過「公私協力夥伴關係」強化供應鏈與防衛韌性，並確保海纜修復與能源設施不落入敵對勢力控制，「這正是我們從第一天起就必須謹慎面對的問題」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法