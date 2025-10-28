歐洲擬建「海洋聯盟」防灰色破壞 歐議員：歐盟印太戰略應納台灣角色

2025福爾摩沙台北年會主席、歐洲議員柯理和（Rihards Kols）28日在台北召開國際記者會。（記者陳逸寬攝）

2025「福爾摩沙俱樂部」年會主席、拉脫維亞籍歐洲議員柯理和（Rihards Kols）今（28）日在國際記者會受訪指出，歐洲內部正研議建立「海洋聯盟」（Union of the Seas）法制架構，針對波羅的海、北海、地中海等區域，賦予各國在特定情況下可依國內法對疑似破壞海底基礎設施的船隻進行拘留與調查，以防止「灰色地帶」行為持續威脅民主國家安全。

柯理和指出，近年歐洲多起海底電纜與能源管線受損案例，與台灣周邊情勢高度類似，關鍵問題在於「如何蒐證、如何執法、如何追究責任」。他直言，若破壞事件頻率愈高、卻一再歸咎「人為失誤」，就應懷疑背後存在第三方操弄，企圖擾亂主權與國家安全，「我們不能再讓這些事件被『灰色地帶』掩蓋，最終沒人負責」。

他強調，現行國際海事組織（IMO）及國際海洋法已有基礎，但仍不足以應對現實威脅。歐洲國家因此討論建立「海洋聯盟」，在國際法與區域法律間建立銜接機制，並推動制度改革，使各國能在必要時執行執法行動。他坦言，這項改革需要時間，但若不正視問題，「潛在破壞者會發現這樣的手段有效」，威脅將蔓延至全球。

針對歐台合作方向，柯理和表示，歐盟即將展開「多年期財務架構」（MFF）談判，規劃未來七年預算與政策優先順序，印太與跨大西洋戰略都將是焦點。他強調，歐盟的戰略藍圖必須與財務支撐相結合，否則將「淪為空談」。同時指出，當歐盟內部討論對東亞或印太政策時，「台灣的角色與合作層級應被納入、被反映」，並應由歐盟執委會與成員國共同落實執行。

他並補充，歐盟在政策規劃上，應讓台灣被明確納入相關政策文件，作為深化合作與未來協議的基礎，「唯有在政策文件中被體現，才能落實為具法律效力的合作架構」。

柯理和也稱讚台灣主動與歐盟、北約制裁政策接軌，防止高科技產品外流至俄羅斯，大讚台灣是「值得信賴、永不出賣的夥伴」。他說，歐盟與台灣共享相同價值，這段關係是透過多年合作逐步建立的，無論是打擊假訊息、強化社會韌性或民防領域。

柯理和的主張亦與同場記者會中我國副總統蕭美琴的發言呼應；蕭美琴強調，海底電纜安全不僅是技術問題，更關乎國家安全、經濟穩定與民主體系的延續，呼籲台歐夥伴在「共同責任與透明信任」原則下持續深化合作，守護自由世界的通訊命脈。

