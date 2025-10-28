為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    豬瘟案獸醫都能湊一桌麻將了! 盧秀燕FB再被灌爆：臉皮比豬皮還厚

    2025/10/28 19:01 即時新聞／綜合報導
    盧秀燕FB遭網友灌爆。（市府提供）

    盧秀燕FB遭網友灌爆。（市府提供）

    台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟疫情來，盧市府對外說法變變變，疫調報告也問題百出，大家長盧秀燕卻始終不道歉，一再避答質疑甚至神隱，讓手下局處長「代打」。今天（28日）又發生「豬瘟獸醫+1」，遭狠酸背盧市府拖下水的獸醫「都可以湊一桌麻將了」，盧秀燕的臉書也再次被灌爆，鄉民怒轟「臉皮比豬皮還厚！」

    台中22日被證實出現首例豬瘟以來，台中市政府疫調說法幾乎一日一變，起初宣稱14日初次視察有養豬場「特約獸醫師」診治投藥，遭紀姓獸醫出面打臉後，又改稱是另名王姓合作獸醫，結果被踢爆王男只是藥廠業務，是沒有執業資格的「獸醫佐」，市府又搬出動保處賴姓獸醫師，稱是該名獸醫師做出判定，並於20日到場採檢。沒想到今天又出現第4名祁姓獸醫，外界狠酸被拖下水的獸醫「都可以湊一桌麻將了」，盧市府到現在還不願說實話。

    而今天盧秀燕在臉書分享市府市政會議直播，底下湧入大批網友砲轟「臉皮比豬皮還厚，噁心」、「豬瘟的事台中市政府真的處理的非常非常糟糕，全台養豬業一起賠下去，每隔幾天市府就推翻自己先前的說法，現在是市府帶頭造謠嗎？連獸醫師有沒有親自到現場都搞不清楚，平常到底有沒有在確實稽查啊？」、「台中被妳的團隊搞得又髒又臭，能不能認真為人民做事，不要再扯謊了」、「一個謊言需要用無數謊言彌補的最佳例證」、「爛貨市長，說實話很難嗎？」、「為什麼可以這麼爛啦謊話連篇」、「滾下台啦！爛透的鬼媽媽」、「第八天了還在找獸醫，超級荒謬」。

