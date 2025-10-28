譴責台中「廚餘谷」挨批作秀 江和樹：不要只有罵民進黨才會高潮

江和樹揭露霧峰廚餘掩埋場驚人「廚餘谷」畫面。（圖翻攝自江和樹Threads）

民眾黨台中市議員江和樹昨天（27日）在臉書直播揭露霧峰廚餘掩埋場驚人「廚餘谷」畫面，怒斥盧市府亂倒廚餘恐讓非洲豬瘟傳播加劇。在直播過程中，有藍白粉認為他「背骨」，酸他在作秀，江和樹直言自己是要解決問題的人，台中出問題沒有處理好是事實，「你不能只有講到民進黨的時候才高潮，如果今天的舉動讓我下次選不上，那也沒關係！」

台中養豬場爆發非洲豬瘟，防疫期間全國禁用廚餘養豬，台中市每日近200噸廚餘無處去化，市府以「挖坑堆肥掩埋」作為緊急處理方案，事實上只是露天堆置廚餘，引爆民怨，連被認為與盧秀燕友好的民眾黨台中市議員江和樹昨天（27日）都在社群揭露霧峰廚餘掩埋場驚人「廚餘谷」畫面。江和樹痛批「太欺負霧峰人」，現場除了臭氣沖天，還有鳥群盤旋，恐成病毒擴散的媒介，加劇非洲豬瘟防疫困難，質疑市府為何不用燒的？用如此落後的方式處理廚餘，是嫌大里垃圾山對盧市長傷害不夠大？

請繼續往下閱讀...

直播過程中，有網友詢問難道不怕得罪盧秀燕？還有人直接酸作秀，江和樹回應：「我是愛民，我希望你們可以更好，為了我們台中人的發展。你說會不會得罪盧市長？我不是得罪盧市長，你如果要這樣想我也沒辦法，我是要來解決問題的。我們要的是什麼？是一個可以落實關心百姓的人，今天是我們台中市發生豬瘟，是我們對不起台灣人，這是事實，廚餘產生的問題明知道，阿你們為什麼還不用燒的？你跟我講這都合法啊，當初合法時有豬瘟嗎？沒有嘛！現在有豬瘟耶，你還要這樣做？」

他接著直言，「民意代表本來就是一個秀場，你不能說只有在罵民進黨的時候才高潮，我如果因為這樣下次選不上，我覺得也沒關係。拜託一下，如果你覺得我這樣是作秀，下次不要投給我，我這樣講最快。」

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」今天（28日）分享江和樹的發言，語帶調侃稱「江和樹這次表現，比黃國昌還像民眾黨黨主席，黃國昌不是很愛說自己在揭弊嗎？這次怎麼那麼安靜？」

其他網友則紛紛表示，「國蔥學著點」、「這證明了民眾黨立委或議員還是有腦袋的，只是會選擇在什麼時候來裝屎還是裝腦而已」、「難得有不是小草的思維」、「雖然不可能認同他的政黨，但是他的這個問政行為值得讚賞」、「睡那麼久了，醒了？」、「確實說了人話」、「事情只有對錯不分政黨顏色，這才是選民要的民意代表」。

影片請見33分23秒處：

相關新聞請見：非洲豬瘟廚餘掩埋 江和樹怒批：「太欺負霧峰人了！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法