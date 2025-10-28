福爾摩沙俱樂部》蕭美琴：歐18國議員齊聚挺台 明確傳達「台灣不孤單」

副總統蕭美琴28日應邀出席「2025年福爾摩沙俱樂部年會」國際記者會。（記者陳逸寬攝）

副總統蕭美琴今（28）日在「2025年福爾摩沙俱樂部年會」國際記者會致詞指出，來自歐洲18國的跨國議員齊聚台灣，象徵台歐民主夥伴在威權擴張下更加團結，也明確傳達「台灣在這場使命中並不孤單」訊息。她感謝俱樂部長期為台灣國際參與發聲、支持台海和平穩定，並強調印太與歐亞安全緊密相連。

蕭美琴今天下午出席福爾摩沙俱樂部國際記者會說，來自歐洲18國的「福爾摩沙俱樂部」國會議員齊聚台灣，展現民主國家在複雜國際局勢中的團結與支持。她感謝俱樂部多年為台灣的國際參與發聲，也持續關注中國威脅與台海穩定。她指出，當前印太與歐亞安全息息相關，身處威權擴張前線的台灣，始終堅守民主信念，而各國友人來訪，也明確傳達「台灣在這場使命中並不孤單」的訊息。

蕭美琴說，海底電纜是全球經濟的生命線與數位社會的骨幹，確保其安全與韌性不僅是技術議題，更攸關國際安全與民主穩定。今天舉行的「海底電纜安全合作論壇」正是台歐深化合作的實例，也特別強調「共同責任、透明信任」的重要性。她重申台灣已啟動「國際海底電纜風險管理倡議，象徵台灣願與國際社會攜手守護集體安全與繁榮，防範惡意勢力對關鍵基礎設施的破壞。

她並指出，歐洲現行優先政策為「防衛、安全與競爭力」，台灣亦在正在強化國防與「全社會防衛韌性」概念，包括資安、關鍵基礎設施、防災、金融體系韌性等面向。她強調，台歐在「韌性建構」上有許多可互相借鏡的經驗，期待未來在安全與防衛議題上持續深化合作。

歐洲議員：樂見台灣推動「國際海纜風險管理倡議」

年會主席、歐洲議員柯理和（Rihards Kols）致詞時表示，「福爾摩沙俱樂部」此次年會聚焦深化歐台合作與強化民間交流，並通過聲明重申支持台灣。他指出，民主國家面臨俄羅斯侵略與印太局勢變動的雙重挑戰，20世紀的「以力服人」舊思維再現，警醒民主陣營必須團結，並採取具體行動應對。

柯理和指出，歐洲光是在波羅的海地區，近2年即發生12起海纜受損事件，以立陶宛為例，一旦網路連線中斷，影響的不只是商業交易，連醫院與國防通訊都會立刻受衝擊，凸顯問題的嚴重性已攸關國安。

柯樂見台灣推動「海底電纜風險管理倡議」，並呼籲各國共同建立監測與防護機制，他說，「民主社會不能只是被動記錄，而應主動防範、保護與監測這些關鍵設施」。

柯理和也指出，歐洲正逐步走出享受「和平紅利」的安逸思維，意識到嚇阻與備戰的迫切性。歐盟與台灣之間，在「地平線計畫」與「伊拉斯莫斯＋」等多領域合作不斷擴展，雖仍有成長空間，但他認為，透過持續交流合作，必能強化社會韌性，守護雙方珍視的民主價值。

「2025年福爾摩沙俱樂部年會」主席暨歐洲議員柯理和（Rihard Kols）28日在台北召開國際記者會。（記者陳逸寬攝）

副總統蕭美琴（左）28日應邀出席「2025年福爾摩沙俱樂部年會」國際記者會致詞，與年會主席暨歐洲議員柯理和（Rihard Kols，右）向媒體發表談話。（記者陳逸寬攝）

