    政治

    APEC峰會會晤高市早苗？ 林信義僅神秘回2字

    2025/10/28 15:58 特派記者黃靖媗／慶州報導
    我國APEC領袖代表林信義接受僑胞子女獻花致意，並與現場僑胞合影。（記者黃靖媗攝）

    2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會本週在南韓慶州登場，我國APEC領袖代表林信義今（28）日下午4時抵達位於慶州的下榻飯店，並接受僑胞歡迎，被問到是否要會見高市早苗、會不會與美國談到關稅，林信義皆未正面回應，僅揮手道謝。

    林信義今日下午2時抵達釜山金海機場，由南韓APEC資深官員主席尹盛渼大使、慶尚北道副知事金學泓、南韓機場公社副社長李正基代表接機。

    林信義從釜山金海機場到慶州的下榻飯店，路途中有前導警車開道，也有殿後警車，皆與其他經濟體同等待遇。

    抵達飯店後，林信義接受僑胞歡迎，也接受僑胞子女獻花致意，並與現場僑胞合影，未發表談話便離去。慶州華僑協會會長鄭承禮受訪表示，歡迎且高興林信義來到慶州，「希望有好的結果」，期望能繼續促進台韓國民互相來往。

    媒體追問林信義此行來韓是否要會見日本新任首相高市早苗，以及是否會與美國談到關稅問題，林信義僅揮手連聲說「謝謝」，未直接回應。

    我國APEC領袖代表林信義今日下午4時抵達位於慶州的下榻飯店，受到僑胞歡迎。（記者黃靖媗攝）

    我國領袖代表林信義今日下午2時抵達釜山金海機場，由南韓APEC資深官員主席尹盛渼大使等人代表接機。（APEC台灣代表團提供）

    慶州華僑協會會長鄭承禮受訪表示，歡迎林信義來到慶州「希望有好的結果」。（記者黃靖媗攝）

    林信義下榻的慶州江東飯店門口提前懸掛「歡迎林領袖代表暨女公子蒞臨慶州江東飯店」。（記者黃靖媗攝）

    熱門推播