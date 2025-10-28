為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    張峻踹傅崐萁桌挨告 鍾佳濱：深刻理解花蓮災民的怨與恨

    2025/10/28 16:03 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，國民黨立委傅崐萁昨舉辦災後重建座談會，花蓮縣議會議長張峻衝入會場抗議為何阻擋災民進入，並踹了傅的桌子，傅今控告張涉犯傷害、強制、恐嚇等6罪。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，那一腳大家看得非常清楚，可以深刻理解花蓮有多少災民的怨與恨，這樣的怒氣是給執政者警惕，未來要遵循民意。

    傅崐萁昨舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，但一開始傳出只邀請縣府、地方鄉民代表、村長及部分災民，許多災民都不知道這場座談會引發不滿，還被擋在外面抗議，張峻進場後怒踢傅的桌子，怒嗆：「為什麼不通知災民？」傅則回嗆：「黑道、現行犯，抓起來」，場面混亂。

    對此，鍾佳濱今於民進黨團輿情回應記者會中表示，傅氏夫婦過去這2、30年來在花蓮執政掌權，造成當地許多民怨，昨天（張峻）那一腳大家看得非常清楚，不只如此，還看到警力阻擋災民進入會場，「我們就可以深刻理解花蓮有多少災民的怨與恨，這樣的怒氣，我想是給執政者一個警惕，未來要遵循民意」。

    對於傅崐萁提告張峻，鍾佳濱認為，每個人有其法律權益，要如何爭取，這交給司法解決，但他要強調的是，包括花蓮在內，人民眼睛是雪亮的，大家對於過去的小恩小惠，在最關鍵危急時能否顧及其身家性命，這才是最關鍵的。「花蓮在經過這次災後重建，人民的感受，我想執政者要能夠了解、體會、接受」。

